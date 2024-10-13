Пушилин заявил об уничтожении ряда объектов инфраструктуры в Дзержинске
Некоторые инфраструктурные объекты безвозвратно уничтожены в Дзержинске (украинское название – Торецк), где идут боевые действия между российскими и украинскими войсками. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин.
«Посетил освобождаемый Дзержинск <...> Ознакомился с состоянием инфраструктурных объектов. Некоторые, увы, уничтожены безвозвратно, как здание администрации города», – написал Пушилин.
Бои с украинскими силами в городской черте продолжаются, добавил он. По словами главы региона, противник «осознает, что полное освобождение Дзержинска откроет нам дополнительные возможности двигаться на север республики».
Российские войска выбили ВСУ с позиций на высотках Дзержинска, писал ТАСС в конце августа со ссылкой на силовые структуры. Источник рассказывал, что противник пытается перебросить группы подкрепления, но большую часть из них ВС РФ уничтожают по дороге на позиции.
20 августа президент Украины Владимир Зеленский признал, что на Покровском и Торецком направлениях складывается сложная ситуация. В тот же день стало известно, что ВС РФ взяли под контроль Новгородское в ДНР – крупнейший населенный пункт Торецкой агломерации.