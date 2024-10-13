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Пушилин заявил об уничтожении ряда объектов инфраструктуры в Дзержинске

Ведомости

Некоторые инфраструктурные объекты безвозвратно уничтожены в Дзержинске (украинское название – Торецк), где идут боевые действия между российскими и украинскими войсками. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин.

«Посетил освобождаемый Дзержинск <...> Ознакомился с состоянием инфраструктурных объектов. Некоторые, увы, уничтожены безвозвратно, как здание администрации города», – написал Пушилин.

Бои с украинскими силами в городской черте продолжаются, добавил он. По словами главы региона, противник «осознает, что полное освобождение Дзержинска откроет нам дополнительные возможности двигаться на север республики».

Российские войска выбили ВСУ с позиций на высотках Дзержинска, писал ТАСС в конце августа со ссылкой на силовые структуры. Источник рассказывал, что противник пытается перебросить группы подкрепления, но большую часть из них ВС РФ уничтожают по дороге на позиции.

20 августа президент Украины Владимир Зеленский признал, что на Покровском и Торецком направлениях складывается сложная ситуация. В тот же день стало известно, что ВС РФ взяли под контроль Новгородское в ДНР – крупнейший населенный пункт Торецкой агломерации.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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