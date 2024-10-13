Пушилин заявил об уничтожении ряда объектов инфраструктуры в Дзержинске

Российские войска выбили ВСУ с позиций на высотках Дзержинска, писал ТАСС в конце августа со ссылкой на силовые структуры. Источник рассказывал, что противник пытается перебросить группы подкрепления, но большую часть из них ВС РФ уничтожают по дороге на позиции.