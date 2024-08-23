Российские войска выбили ВСУ с позиций на высотках Торецка

В тот же день стало известно, что ВС РФ взяли под контроль Новгородское в ДНР – крупнейший населенный пункт Торецкой агломерации. 21 августа Минобороны отчиталось о взятии под контроль Желанного в ДНР, а 22 августа – населенного пункта Межевое в этом же регионе.