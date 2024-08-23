Российские войска выбили ВСУ с позиций на высотках Торецка
Вооруженные силы России выбили украинских военнослужащих с позиций на высотках Торецка (Дзержинска), идет зачистка. Об этом ТАСС сообщили в силовых структурах.
«Удалось выбить ВСУ с позиций в многоэтажках Дзержинска – в восточной части города. Часть группировки, которая там находилась, уничтожена», – сказал источник агентства. Он добавил, что ВСУ пытаются перебросить группы подкрепления, но большую часть из них ВС РФ уничтожают по дороге на позиции.
20 августа президент Украины Владимир Зеленский признал, что на Покровском и Торецком направлениях складывается сложная ситуация. Он уточнил, что ВСУ продолжают держать оборону на этих направлениях.
В тот же день стало известно, что ВС РФ взяли под контроль Новгородское в ДНР – крупнейший населенный пункт Торецкой агломерации. 21 августа Минобороны отчиталось о взятии под контроль Желанного в ДНР, а 22 августа – населенного пункта Межевое в этом же регионе.
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 г. Президент России Владимир Путин назвал ее целями защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе боевых действий российские войска взяли под контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Осенью 2022 г. эти территории вошли в состав России.