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Российские войска выбили ВСУ с позиций на высотках Торецка

Ведомости

Вооруженные силы России выбили украинских военнослужащих с позиций на высотках Торецка (Дзержинска), идет зачистка. Об этом ТАСС сообщили в силовых структурах.

«Удалось выбить ВСУ с позиций в многоэтажках Дзержинска – в восточной части города. Часть группировки, которая там находилась, уничтожена», – сказал источник агентства. Он добавил, что ВСУ пытаются перебросить группы подкрепления, но большую часть из них ВС РФ уничтожают по дороге на позиции.

20 августа президент Украины Владимир Зеленский признал, что на Покровском и Торецком направлениях складывается сложная ситуация. Он уточнил, что ВСУ продолжают держать оборону на этих направлениях.

В тот же день стало известно, что ВС РФ взяли под контроль Новгородское в ДНР – крупнейший населенный пункт Торецкой агломерации. 21 августа Минобороны отчиталось о взятии под контроль Желанного в ДНР, а 22 августа – населенного пункта Межевое в этом же регионе.

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 г. Президент России Владимир Путин назвал ее целями защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе боевых действий российские войска взяли под контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Осенью 2022 г. эти территории вошли в состав России.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

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