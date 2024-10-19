В Великобритании выпустят 1000 заключенных из-за переполненных тюрем
Правительство Великобритании приняло решение о досрочном освобождении 1100 заключенных на следующей неделе из-за переполненности тюрем, сообщает телеканал ITV.
В тюрьмах страны сейчас находится более 87 000 человек, что немного ниже июльского показателя, когда произошли массовые протесты. Освобождение затронет тех, кто не был осужден за преступления на сексуальной почве, насилие в семье, терроризм или тяжкие насильственные преступления. Это уже вторая волна досрочных освобождений, первая произошла в сентябре, когда выпустили 1700 заключенных. Тогда в тюрьмах Соединенного Королевства находились 88 500 человек.
Великобритания занимает первое место в ЕС по числу заключенных. В июле министр юстиции Шабана Махмуд заявила о планах снизить число заключенных с 50% до 40%, предупредив, что переполненность может парализовать судебную систему. В августе Минюст запустил операцию «Ранний рассвет», предусматривающую содержание арестованных в полицейских участках, пока не освободятся места в тюрьмах. В конце месяца Эстония предложила Великобритании размещать их преступников в эстонских тюрьмах, а аналогичные переговоры велись также со Швецией.