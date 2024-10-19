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В Великобритании выпустят 1000 заключенных из-за переполненных тюрем

Ведомости

Правительство Великобритании приняло решение о досрочном освобождении 1100 заключенных на следующей неделе из-за переполненности тюрем, сообщает телеканал ITV.

В тюрьмах страны сейчас находится более 87 000 человек, что немного ниже июльского показателя, когда произошли массовые протесты. Освобождение затронет тех, кто не был осужден за преступления на сексуальной почве, насилие в семье, терроризм или тяжкие насильственные преступления. Это уже вторая волна досрочных освобождений, первая произошла в сентябре, когда выпустили 1700 заключенных. Тогда в тюрьмах Соединенного Королевства находились 88 500 человек.

Великобритания занимает первое место в ЕС по числу заключенных. В июле министр юстиции Шабана Махмуд заявила о планах снизить число заключенных с 50% до 40%, предупредив, что переполненность может парализовать судебную систему. В августе Минюст запустил операцию «Ранний рассвет», предусматривающую содержание арестованных в полицейских участках, пока не освободятся места в тюрьмах. В конце месяца Эстония предложила Великобритании размещать их преступников в эстонских тюрьмах, а аналогичные переговоры велись также со Швецией.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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