В Великобритании выпустят 1000 заключенных из-за переполненных тюрем

В тюрьмах страны сейчас находится более 87 000 человек, что немного ниже июльского показателя, когда произошли массовые протесты. Освобождение затронет тех, кто не был осужден за преступления на сексуальной почве, насилие в семье, терроризм или тяжкие насильственные преступления. Это уже вторая волна досрочных освобождений, первая произошла в сентябре, когда выпустили 1700 заключенных. Тогда в тюрьмах Соединенного Королевства находились 88 500 человек.