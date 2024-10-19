Нетаньяху обвинил «Хезболлу» и Иран в покушении на его убийство
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что доверенные лица Ирана – «Хезболла» – пытались убить его и его супругу Сару во время атаки беспилотников, запущенных с территории Ливана. Об этом он сообщил в Х.
«Попытка иранского "прокси" "Хезболлы" убить меня и мою жену сегодня была серьезной ошибкой. Это не остановит меня или Израиль от продолжения нашей справедливой войны против наших врагов ради обеспечения нашего будущего», – написал он.
По его словам, один из дронов был направлен на его резиденцию в Кесарии, но никто не пострадал, так как они находились вне дома.
Резиденция Нетаньяху в Кесарии подверглась атаке ливанских беспилотников утром 19 октября. По данным канцелярии премьер-министра, в результате инцидента никто не пострадал. Армия обороны Израиля сообщила о перехвате двух из трех дронов, запущенных из Ливана, при этом третий беспилотник врезался в здание в районе Кесарии.