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Израиль примет меры против бойкота Макроном израильских компаний на Euronaval

Ведомости

Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац поручил МИДу страны принять меры против действий президента Франции Эммануэля Макрона из-за отказа республики израильским компаниям в возможности участвовать в международной выставке военно-морской техники Euronaval. Заявление Каца приводит МИД еврейского государства.

Министр сообщил, что дал указание своему ведомству принять «юридические и дипломатические меры» против решения Макрона помешать израильским компаниям представить свою продукцию на выставке в Париже, которая состоится в следующем месяце.

«Повторный инцидент такого бойкота израильских компаний путем навязывания неприемлемых условий является антидемократической мерой, которая, на наш взгляд, неприемлема, особенно между дружественными странами», – говорится в заявлении.

Кац также призвал французского лидера «полностью отменить эту практику».

ТАСС со ссылкой на организаторов выставки писал, что 15 октября французское правительство сообщило Euronaval о своем решении одобрить участие израильских делегаций в Euronaval 2024 без выставочного стенда и демонстрации оборудования. Отмечалось, что запрет распространяется на семь израильских компаний.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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