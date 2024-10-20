Израиль примет меры против бойкота Макроном израильских компаний на Euronaval

ТАСС со ссылкой на организаторов выставки писал, что 15 октября французское правительство сообщило Euronaval о своем решении одобрить участие израильских делегаций в Euronaval 2024 без выставочного стенда и демонстрации оборудования. Отмечалось, что запрет распространяется на семь израильских компаний.