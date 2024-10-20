Израиль примет меры против бойкота Макроном израильских компаний на Euronaval
Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац поручил МИДу страны принять меры против действий президента Франции Эммануэля Макрона из-за отказа республики израильским компаниям в возможности участвовать в международной выставке военно-морской техники Euronaval. Заявление Каца приводит МИД еврейского государства.
Министр сообщил, что дал указание своему ведомству принять «юридические и дипломатические меры» против решения Макрона помешать израильским компаниям представить свою продукцию на выставке в Париже, которая состоится в следующем месяце.
«Повторный инцидент такого бойкота израильских компаний путем навязывания неприемлемых условий является антидемократической мерой, которая, на наш взгляд, неприемлема, особенно между дружественными странами», – говорится в заявлении.
Кац также призвал французского лидера «полностью отменить эту практику».
ТАСС со ссылкой на организаторов выставки писал, что 15 октября французское правительство сообщило Euronaval о своем решении одобрить участие израильских делегаций в Euronaval 2024 без выставочного стенда и демонстрации оборудования. Отмечалось, что запрет распространяется на семь израильских компаний.