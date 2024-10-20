Путин: Россия рада принимать деятелей искусств из Киргизии

Глава государства выразил уверенность, что все запланированные мероприятия пройдут успешно и позволят россиянам больше узнать о богатой культуре, традициях и современной жизни Киргизии. Путин напомнил, что в октябре 1924 г. в РСФСР была образована Кара-Киргизская автономная область. Это решение, по словам президента, положило начало консолидации киргизской нации и формированию ее территориальной и культурной общности. Впоследствии в 1936 г. была образована Киргизская Советская Социалистическая Республика.