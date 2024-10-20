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Путин: Россия рада принимать деятелей искусств из Киргизии

Ведомости

Россия рада принимать деятелей искусств, творческие коллективы, ученых и общественных деятелей из Киргизии, заявил президент РФ Владимир Путин в видеообращении к участникам церемонии открытия Дней культуры Киргизии в России.

«Программа Дней культуры весьма насыщенна и разнообразна. Это и фестиваль киргизского кино, выставки Национального исторического музея и Союза художников Киргизии. Это и театральные спектакли, гастроли эстрадно-симфонических фольклорных оркестров, презентации книг, форум интеллигенции двух стран», – добавил Путин.

Глава государства выразил уверенность, что все запланированные мероприятия пройдут успешно и позволят россиянам больше узнать о богатой культуре, традициях и современной жизни Киргизии. Путин напомнил, что в октябре 1924 г. в РСФСР была образована Кара-Киргизская автономная область. Это решение, по словам президента, положило начало консолидации киргизской нации и формированию ее территориальной и культурной общности. Впоследствии в 1936 г. была образована Киргизская Советская Социалистическая Республика.

Дни культуры Кыргызской Республики в РФ проходят с 18 по 22 октября в Москве и Санкт-Петербурге, сообщали в Министерстве культуры РФ. Центральное событие дней – торжественный концерт на исторической сцене Большого театра. Закрытие состоится 22 октября в Концертном зале имени Рахманинова «Филармонии-2».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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