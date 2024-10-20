Путин: Россия рада принимать деятелей искусств из Киргизии
Россия рада принимать деятелей искусств, творческие коллективы, ученых и общественных деятелей из Киргизии, заявил президент РФ Владимир Путин в видеообращении к участникам церемонии открытия Дней культуры Киргизии в России.
«Программа Дней культуры весьма насыщенна и разнообразна. Это и фестиваль киргизского кино, выставки Национального исторического музея и Союза художников Киргизии. Это и театральные спектакли, гастроли эстрадно-симфонических фольклорных оркестров, презентации книг, форум интеллигенции двух стран», – добавил Путин.
Глава государства выразил уверенность, что все запланированные мероприятия пройдут успешно и позволят россиянам больше узнать о богатой культуре, традициях и современной жизни Киргизии. Путин напомнил, что в октябре 1924 г. в РСФСР была образована Кара-Киргизская автономная область. Это решение, по словам президента, положило начало консолидации киргизской нации и формированию ее территориальной и культурной общности. Впоследствии в 1936 г. была образована Киргизская Советская Социалистическая Республика.
Дни культуры Кыргызской Республики в РФ проходят с 18 по 22 октября в Москве и Санкт-Петербурге, сообщали в Министерстве культуры РФ. Центральное событие дней – торжественный концерт на исторической сцене Большого театра. Закрытие состоится 22 октября в Концертном зале имени Рахманинова «Филармонии-2».