Кремль: обвинения Санду в атаке против Кишинева требуют доказательств
Обвинения президента Молдавии Майи Санду против преступных группировок в атаке на Кишинев требуют доказательств, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во время брифинга.
«Во-первых, не сказано, о чем идет речь. Во-вторых, это достаточно серьезное обвинение тех самых преступных группировок и должны быть представлены какие-то доказательства общественности», – сказал он.
По словам Пескова, Санду также необходимо объяснить количество голосов, не согласных с ее линией. «Это тоже преступные группировки? Или она имеет в виду, что граждане Молдовы, которые ее не поддерживают, ассоциируются с преступными группировками? Тут очень много нюансов», – отметил пресс-секретарь главы государства.
20 октября в Молдавии прошли выборы президента и конституционный референдум о европейской интеграции. По данным Центральной избирательной комиссии Молдавии, которые передает портал Unimedia, по состоянию на 11:50 мск было обработано 98,96% голосов. За Санду, по предварительным результатам, проголосовало 42,2%. На втором месте находится кандидат от оппозиционной Партии социалистов (ПСРМ), экс-генпрокурор Александр Стояногло с 26,16% голосов.