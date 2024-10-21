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Кремль: обвинения Санду в атаке против Кишинева требуют доказательств

Ведомости

Обвинения президента Молдавии Майи Санду против преступных группировок в атаке на Кишинев требуют доказательств, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во время брифинга.

«Во-первых, не сказано, о чем идет речь. Во-вторых, это достаточно серьезное обвинение тех самых преступных группировок и должны быть представлены какие-то доказательства общественности», – сказал он.

По словам Пескова, Санду также необходимо объяснить количество голосов, не согласных с ее линией. «Это тоже преступные группировки? Или она имеет в виду, что граждане Молдовы, которые ее не поддерживают, ассоциируются с преступными группировками? Тут очень много нюансов», – отметил пресс-секретарь главы государства.

20 октября в Молдавии прошли выборы президента и конституционный референдум о европейской интеграции. По данным Центральной избирательной комиссии Молдавии, которые передает портал Unimedia, по состоянию на 11:50 мск было обработано 98,96% голосов. За Санду, по предварительным результатам, проголосовало 42,2%. На втором месте находится кандидат от оппозиционной Партии социалистов (ПСРМ), экс-генпрокурор Александр Стояногло с 26,16% голосов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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