Кремль: обвинения Санду в атаке против Кишинева требуют доказательств

По словам Пескова, Санду также необходимо объяснить количество голосов, не согласных с ее линией. «Это тоже преступные группировки? Или она имеет в виду, что граждане Молдовы, которые ее не поддерживают, ассоциируются с преступными группировками? Тут очень много нюансов», – отметил пресс-секретарь главы государства.