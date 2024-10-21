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Правительство Финляндии выделит 320 000 евро на исследование влияния России

Ведомости

Правительство Финляндии открыло прием заявок на исследование «Широкомасштабное влияние России на Финляндию в XXI веке», сообщается на официальном сайте кабмина. Он выделит на это 320 000 евро.

Прием заявок заканчивается 25 ноября. Конкурс проводится среди ряда организаций: университетов, научно-исследовательских институтов, компаний и организации, а также образованных ими консорциумов. Решения о закупках для исследовательской деятельности будут принимать, как утверждается, «в кратчайшие сроки» после окончания конкурса.

Финляндия вошла в состав НАТО 4 апреля. Тогда министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто подписал документ о вступлении республики в альянс. В тот же день пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что вступление Финляндии в Североатлантический блок ведет к обострению ситуации в мире. Москва считает расширение альянса посягательством на безопасность и национальные интересы РФ, подчеркнул он.

В октябре глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что граничащие с Россией и Белоруссией европейские страны должны иметь возможность принимать меры для защиты своих границ. В августе она сообщала, что страны ЕС увеличили свои расходы на оборону до 300 млрд евро после начала спецоперации России на Украине.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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