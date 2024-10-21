Правительство Финляндии выделит 320 000 евро на исследование влияния России
Правительство Финляндии открыло прием заявок на исследование «Широкомасштабное влияние России на Финляндию в XXI веке», сообщается на официальном сайте кабмина. Он выделит на это 320 000 евро.
Прием заявок заканчивается 25 ноября. Конкурс проводится среди ряда организаций: университетов, научно-исследовательских институтов, компаний и организации, а также образованных ими консорциумов. Решения о закупках для исследовательской деятельности будут принимать, как утверждается, «в кратчайшие сроки» после окончания конкурса.
Финляндия вошла в состав НАТО 4 апреля. Тогда министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто подписал документ о вступлении республики в альянс. В тот же день пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что вступление Финляндии в Североатлантический блок ведет к обострению ситуации в мире. Москва считает расширение альянса посягательством на безопасность и национальные интересы РФ, подчеркнул он.
В октябре глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что граничащие с Россией и Белоруссией европейские страны должны иметь возможность принимать меры для защиты своих границ. В августе она сообщала, что страны ЕС увеличили свои расходы на оборону до 300 млрд евро после начала спецоперации России на Украине.