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Урсула фон дер Ляйен: в ЕС обсуждают экстренные меры для граничащих с РФ стран

Ведомости

Граничащие с Россией и Белоруссией европейские страны, в частности страны Прибалтики, Польша и Финляндия, должны иметь возможность принимать меры для защиты своих границ. Об этом заявила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен, пишет «РИА Новости».

«Пограничные с Россией и Белоруссией страны сталкиваются с давлением на границах. Они должны иметь эффективные соответствующие меры, которые можно принять временно для защиты границ, которые мы сейчас обсуждаем», – глава ЕК.

30 августа фон дер Ляйен во время выступления на конференции по безопасности в Праге заявила, что страны Евросоюза увеличили свои расходы на оборону до 300 млрд евро после начала спецоперации России на Украине.

Евросоюз регулярно выделяет военную помощь Украине. В конце августа он направил Киеву и поставщикам оружия 1,4 млрд евро из доходов от замороженных активов РФ. Российские власти критикуют использование доходов от активов и поставки западного вооружения Украине. В Кремле не раз указывали на вовлеченность ЕС и НАТО в конфликт.

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 г. В ходе боевых действий российские войска взяли под контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Осенью 2022 г. эти территории вошли в состав России. С 6 августа этого года в Курской области идут бои между ВС РФ и ВСУ.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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