Урсула фон дер Ляйен: в ЕС обсуждают экстренные меры для граничащих с РФ стран
Граничащие с Россией и Белоруссией европейские страны, в частности страны Прибалтики, Польша и Финляндия, должны иметь возможность принимать меры для защиты своих границ. Об этом заявила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен, пишет «РИА Новости».
«Пограничные с Россией и Белоруссией страны сталкиваются с давлением на границах. Они должны иметь эффективные соответствующие меры, которые можно принять временно для защиты границ, которые мы сейчас обсуждаем», – глава ЕК.
30 августа фон дер Ляйен во время выступления на конференции по безопасности в Праге заявила, что страны Евросоюза увеличили свои расходы на оборону до 300 млрд евро после начала спецоперации России на Украине.
Евросоюз регулярно выделяет военную помощь Украине. В конце августа он направил Киеву и поставщикам оружия 1,4 млрд евро из доходов от замороженных активов РФ. Российские власти критикуют использование доходов от активов и поставки западного вооружения Украине. В Кремле не раз указывали на вовлеченность ЕС и НАТО в конфликт.
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 г. В ходе боевых действий российские войска взяли под контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Осенью 2022 г. эти территории вошли в состав России. С 6 августа этого года в Курской области идут бои между ВС РФ и ВСУ.