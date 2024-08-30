Евросоюз увеличил расходы на оборону до 300 млрд евро после начала спецоперации
Страны Евросоюза увеличили свои расходы на оборону до 300 млрд евро после начала спецоперации России на Украине, сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время выступления на конференции по безопасности в Праге.
«Государства-члены увеличили свои расходы на оборону с чуть более чем 200 млрд евро до почти 300 млрд евро в этом году», – сказала она, назвав это «беспрецедентным прогрессом».
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 г. В ходе боевых действий российские войска взяли под контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Осенью 2022 г. эти территории вошли в состав России. С 6 августа этого года в Курской области идут бои между ВС РФ и ВСУ.
Евросоюз регулярно выделяет военную помощь Украине. В конце августа он направил Киеву и поставщикам оружия 1,4 млрд евро из доходов от замороженных активов РФ. Российские власти критикуют использование доходов от активов и поставки западного вооружения Украине. В Кремле не раз указывали на вовлеченность стран НАТО в конфликт.
28 августа также стало известно, что кабмин Польши принял проект государственного бюджета на следующий год, в котором запланированы рекордные расходы на оборону – речь идет о более 186 млрд злотых ($48,2 млрд). При этом, согласно бюджету на текущий год, расходы на оборону составят 4,1-4,2% от ВВП, то есть примерно 159 млрд злотых ($41,2 млрд).