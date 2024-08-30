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Евросоюз увеличил расходы на оборону до 300 млрд евро после начала спецоперации

Ведомости

Страны Евросоюза увеличили свои расходы на оборону до 300 млрд евро после начала спецоперации России на Украине, сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время выступления на конференции по безопасности в Праге.

«Государства-члены увеличили свои расходы на оборону с чуть более чем 200 млрд евро до почти 300 млрд евро в этом году», – сказала она, назвав это «беспрецедентным прогрессом».

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 г. В ходе боевых действий российские войска взяли под контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Осенью 2022 г. эти территории вошли в состав России. С 6 августа этого года в Курской области идут бои между ВС РФ и ВСУ.

Евросоюз регулярно выделяет военную помощь Украине. В конце августа он направил Киеву и поставщикам оружия 1,4 млрд евро из доходов от замороженных активов РФ. Российские власти критикуют использование доходов от активов и поставки западного вооружения Украине. В Кремле не раз указывали на вовлеченность стран НАТО в конфликт.

28 августа также стало известно, что кабмин Польши принял проект государственного бюджета на следующий год, в котором запланированы рекордные расходы на оборону – речь идет о более 186 млрд злотых ($48,2 млрд). При этом, согласно бюджету на текущий год, расходы на оборону составят 4,1-4,2% от ВВП, то есть примерно 159 млрд злотых ($41,2 млрд).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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