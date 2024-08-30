Евросоюз увеличил расходы на оборону до 300 млрд евро после начала спецоперации

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 г. В ходе боевых действий российские войска взяли под контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Осенью 2022 г. эти территории вошли в состав России. С 6 августа этого года в Курской области идут бои между ВС РФ и ВСУ.