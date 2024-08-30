Бои в Курской области продолжаются 25-й день: главное

Посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник сообщил, что Россия фиксирует все случаи жестокого обращения с российскими военными в украинском плену. По его словам, с бойцами на данный момент работают медики и следственные органы. Как рассказал послу один из освобожденных военных, если пленных переставали избивать и начинали нормально кормить, это означало скорый визит проверяющих из Международного комитета Красного Креста (МККК) и ООН.