Бои в Курской области продолжаются 25-й день: главное

Бои в Курской области продолжаются 25-й день: главноеВСУ за все время боевых действий на направлении потеряли более 7800 военнослужащих
В Курской области продолжаются бои Вооруженных сил России с украинскими военными. В регионе действует режим контртеррористической операции и режим чрезвычайной ситуации федерального характера. По последним данным, вооруженные силы Украины (ВСУ) за все время боевых действий на Курском направлении потеряли более 7800 военнослужащих.
«Ведомости» собрали информацию о ситуации в приграничье на 25-й день боевых действий.
Сводка от Минобороны России
За последние сутки подразделения группировки «Север» при поддержке авиации и артиллерии отразили пять атак штурмовых групп ВСУ в направлении населенных пунктов Кремяное, Пушкарское, Черкасское Поречное. Минобороны сообщает, что ВС РФ также сорвали попытки противника атаковать в направлении населенных пунктов Малая Локня, Пушкарное, Русская Конопелька.
С помощью артиллерии и авиации российские военнослужащие нанесли поражение скоплениям живой силы и техники четырех механизированных и одной штурмовой бригад, а также одной бригады охраны и обеспечения. Оперативно-тактическая авиация нанесла удары по резервам ВСУ, расположенным в Сумской области. Атаке подверглись две механизированные и три десантно-штурмовые бригады, а также одна бригада нацгвардии и четыре бригады теробороны.
За сутки ВСУ потеряли более 380 военнослужащих и 22 единицы бронетехники. Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 7800 военнослужащих. ВС РФ продолжают проводить разведывательно-поисковые действия по выявлению и уничтожению диверсионных групп противника в лесных массивах.
Главное от МЧС России
За последние сутки из Курской области в безопасные районы уехали 160 человек, сообщает пресс-служба ведомства. Эвакуированные жители отправляются в Московскую и Калужскую области.
Пять автоколонн доставили более 60 т гуманитарной помощи. По последним данным, за все время боевых действий в Курскую область прибыли 137 конвоев, которые перевезли 3500 т грузов. На портале «Госуслуги» за последние сутки приняты более 4600 заявлений. Всего населению выплатили порядка 1,1 млрд руб. по 76 000 заявлениям.
Пиротехники МЧС за сутки обследовали два населенных пункта и обезвредили шесть боеприпасов, среди которых – авиационная бомба и противотанковая мина. Ведомство отмечает, что все боеприпасы ВСУ сбросили на дома и автомобили мирных жителей. Всего с момента начала работ специалисты МЧС очистили более 21 га территории и обезвредили порядка 300 опасных боеприпасов.
Военнослужащие ВС РФ пожаловались на жестокое обращение в плену
Посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник сообщил, что Россия фиксирует все случаи жестокого обращения с российскими военными в украинском плену. По его словам, с бойцами на данный момент работают медики и следственные органы. Как рассказал послу один из освобожденных военных, если пленных переставали избивать и начинали нормально кормить, это означало скорый визит проверяющих из Международного комитета Красного Креста (МККК) и ООН.
Мирошник также рассказал, что ВСУ для ударов по Курской области используют снаряды РСЗО со шрапнелью. По его словам, одна такая ракета несет более 9000 шариков. Он добавил, что после взрыва этих боеприпасов на территории «ни одного стекла не остается целым».
Обстановка в Белгородской и Брянской областях
ВСУ на постоянной основе продолжают обстреливать Белгородскую область. За последние сутки они атаковали девять районов и округов, сообщает губернатор Вячеслав Гладков.
По населенным пунктам Краснояружского района были выпущены 21 боеприпас и четыре беспилотника во время пяти обстрелов. По Шебекинскому городскому округу ВСУ выпустили 14 снарядов и пять дронов. В Волоконовском районе село Тишанка подверглось двум обстрелам с помощью 12 боеприпасов. В результате атак со стороны Украины есть пострадавшие.
В Брянской области в ночь на 30 августа средства противовоздушной обороны в общей сложности сбили 11 украинских беспилотников. Около 2:00 мск губернатор региона Александр Богомаз сообщил об уничтожении восьми дронов, спустя около часа было сбито еще три аппарата. Обошлось без пострадавших и разрушений.
В Курскую область продолжают незаконно приезжать иностранные журналисты
30 августа стало известно, что журналисты британских газет The Sun и The Times незаконно посетили регион в сопровождении ВСУ. Издания опубликовали репортажи из Суджи.
На одной из опубликованных фотографий редактор Sun Defence Джером Старки, продюсер Ден Савенков и фотограф Ян Уттакер запечатлены рядом с памятником Владимиру Ленину. От The Times в Суджу приехала Кэтрин Филп. Она стала свидетелем того, как украинские военнослужащие показывали местным жителям материалы, направленные на дискредитацию ВС РФ.
Льготная аренда в Курской области за 1 рубль
Правительство Курской области в рамках поддержки местного бизнеса ввело льготную арендную плату в 1 руб. за пользование имуществом региона и земельными участками, собственность на которые не разграничена. Мера введена из-за действия режимов КТО и ЧС. Она будет действовать с 1 августа по 31 декабря 2024 г. в Беловском, Большесолдатском, Глушковском, Кореневском, Льговском, Рыльском, Суджанском и Хомутовском районах, а также в райцентре Льгов.