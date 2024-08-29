Медработникам из Курской области предоставят ежемесячные соцвыплаты

Как следует из документа, размер выплат будет зависеть от выполняемых обязанностей и отработанного времени. Размер соцвыплаты руководителям медицинских организаций, заведующим структурными подразделениями, где выполняются хирургические операции, хирургам и анестезиологам предусмотрен в 100 000 руб. Иным сотрудникам медицины с высшим образованием – 60 000 руб. Окончившим лишь профессиональное училище, но оказывающим поддержку в хирургии и анестезиологии – 40 000 руб. Другим сотрудникам без высшего образования – 30 000. Младшему персоналу – 20 000 руб.