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Медработникам из Курской области предоставят ежемесячные соцвыплаты

Ведомости

Правительство утвердило меры соцподдержки для медицинских работников в Курской области, оказывающих помощь участникам специальной военной операции, следует из соответствующего постановления.

Как следует из документа, размер выплат будет зависеть от выполняемых обязанностей и отработанного времени. Размер соцвыплаты руководителям медицинских организаций, заведующим структурными подразделениями, где выполняются хирургические операции, хирургам и анестезиологам предусмотрен в 100 000 руб. Иным сотрудникам медицины с высшим образованием – 60 000 руб. Окончившим лишь профессиональное училище, но оказывающим поддержку в хирургии и анестезиологии – 40 000 руб. Другим сотрудникам без высшего образования – 30 000. Младшему персоналу – 20 000 руб.

«Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 августа 2024 г.», – написано в постановлении.

29 августа стало известно, что правительство РФ дополнительно выделило из резервного фонда 15,5 млрд руб. на поддержку жителей Курской области, где с 6 августа продолжаются бои между российскими и украинскими войсками.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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