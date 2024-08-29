Медработникам из Курской области предоставят ежемесячные соцвыплаты
Правительство утвердило меры соцподдержки для медицинских работников в Курской области, оказывающих помощь участникам специальной военной операции, следует из соответствующего постановления.
Как следует из документа, размер выплат будет зависеть от выполняемых обязанностей и отработанного времени. Размер соцвыплаты руководителям медицинских организаций, заведующим структурными подразделениями, где выполняются хирургические операции, хирургам и анестезиологам предусмотрен в 100 000 руб. Иным сотрудникам медицины с высшим образованием – 60 000 руб. Окончившим лишь профессиональное училище, но оказывающим поддержку в хирургии и анестезиологии – 40 000 руб. Другим сотрудникам без высшего образования – 30 000. Младшему персоналу – 20 000 руб.
«Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 августа 2024 г.», – написано в постановлении.
29 августа стало известно, что правительство РФ дополнительно выделило из резервного фонда 15,5 млрд руб. на поддержку жителей Курской области, где с 6 августа продолжаются бои между российскими и украинскими войсками.