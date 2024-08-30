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Мирошник: ВСУ используют снаряды со шрапнелью для обстрелов Курской области

Ведомости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) используют снаряды со шрапнелью для обстрелов домов в Курской области, сообщил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

«Я был в Курске, где Украина использует РСЗО с начинкой шрапнелью – маленькими тяжелыми шариками диаметром 5-6 мм», – сказал он в интервью «РИА Новости».

По словам Мирошника, одна ракета РСЗО несет более 9000 шариков. Он добавил, что после взрыва этих боеприпасов на территории «ни одного стекла не остается целым». Посол подчеркнул, что использование такого рода вооружений против мирных жителей – особый цинизм.

Вооруженные силы России с 6 августа отражают атаки украинских войск в Курской области, где властями объявлены режимы ЧС и КТО и проведена эвакуация 1/10 части населения. С тех пор Минобороны регулярно отчитывается об уничтожении техники и живой силы ВСУ в регионе.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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