Мирошник: ВСУ используют снаряды со шрапнелью для обстрелов Курской области

Вооруженные силы России с 6 августа отражают атаки украинских войск в Курской области, где властями объявлены режимы ЧС и КТО и проведена эвакуация 1/10 части населения. С тех пор Минобороны регулярно отчитывается об уничтожении техники и живой силы ВСУ в регионе.