Мирошник: ВСУ используют снаряды со шрапнелью для обстрелов Курской области
Вооруженные силы Украины (ВСУ) используют снаряды со шрапнелью для обстрелов домов в Курской области, сообщил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
«Я был в Курске, где Украина использует РСЗО с начинкой шрапнелью – маленькими тяжелыми шариками диаметром 5-6 мм», – сказал он в интервью «РИА Новости».
По словам Мирошника, одна ракета РСЗО несет более 9000 шариков. Он добавил, что после взрыва этих боеприпасов на территории «ни одного стекла не остается целым». Посол подчеркнул, что использование такого рода вооружений против мирных жителей – особый цинизм.
Вооруженные силы России с 6 августа отражают атаки украинских войск в Курской области, где властями объявлены режимы ЧС и КТО и проведена эвакуация 1/10 части населения. С тех пор Минобороны регулярно отчитывается об уничтожении техники и живой силы ВСУ в регионе.