Мирошник: военные РФ пожаловались на жестокое обращение в украинском плену
Военнослужащие Вооруженных сил (ВС) России, вернувшиеся из украинского плена, пожаловались на жестокое обращение, сообщил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник в интервью «РИА Новости».
Как рассказал послу один из освобожденных военных, если пленных переставали избивать и начинали нормально кормить, это означало скорый визит проверяющих из Международного комитета Красного Креста (МККК) и ООН. Но после отъезда гостей пленных «начинали бить смертным боем, морить голодом и откровенно издеваться».
Мирошник сообщил, что Россия фиксирует все случаи жестокого обращения с российскими военными в украинском плену. По его словам, с бойцами на данный момент работают медики и следственные органы.
«Эти данные собирает Следственный комитет и подразделение Министерства обороны. Я думаю, что через какое-то время эти подробности будут известны. У нас есть целая база фиксации показаний людей, которые оказались, извините, в казематах украинского режима, и как к ним там относились», – рассказал посол и добавил, что факты будут представлены мировому сообществу – «тому, которое будет слышать это».
«Потому что заказчик, как правило, о своем преступлении слушать не намерен», – резюмировал он.
24 августа Россия в результате переговоров вернула 115 военнослужащих ВС РФ, попавших в плен в Курской области. Посредником при возвращении военнопленных выступили Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ). Депутат Госдумы, представитель парламентской координационной группы по вопросам спецоперации Шамсаил Саралиев уточнял, что вернувшиеся из плена военнослужащие – солдаты, проходившие срочную службу на границе Курской области.