Мирошник: военные РФ пожаловались на жестокое обращение в украинском плену

«Эти данные собирает Следственный комитет и подразделение Министерства обороны. Я думаю, что через какое-то время эти подробности будут известны. У нас есть целая база фиксации показаний людей, которые оказались, извините, в казематах украинского режима, и как к ним там относились», – рассказал посол и добавил, что факты будут представлены мировому сообществу – «тому, которое будет слышать это».