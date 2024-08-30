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Мирошник: военные РФ пожаловались на жестокое обращение в украинском плену

Ведомости

Военнослужащие Вооруженных сил (ВС) России, вернувшиеся из украинского плена, пожаловались на жестокое обращение, сообщил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник в интервью «РИА Новости».

Как рассказал послу один из освобожденных военных, если пленных переставали избивать и начинали нормально кормить, это означало скорый визит проверяющих из Международного комитета Красного Креста (МККК) и ООН. Но после отъезда гостей пленных «начинали бить смертным боем, морить голодом и откровенно издеваться».

Мирошник сообщил, что Россия фиксирует все случаи жестокого обращения с российскими военными в украинском плену. По его словам, с бойцами на данный момент работают медики и следственные органы.

«Эти данные собирает Следственный комитет и подразделение Министерства обороны. Я думаю, что через какое-то время эти подробности будут известны. У нас есть целая база фиксации показаний людей, которые оказались, извините, в казематах украинского режима, и как к ним там относились», – рассказал посол и добавил, что факты будут представлены мировому сообществу – «тому, которое будет слышать это».

«Потому что заказчик, как правило, о своем преступлении слушать не намерен», – резюмировал он.

24 августа Россия в результате переговоров вернула 115 военнослужащих ВС РФ, попавших в плен в Курской области. Посредником при возвращении военнопленных выступили Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ). Депутат Госдумы, представитель парламентской координационной группы по вопросам спецоперации Шамсаил Саралиев уточнял, что вернувшиеся из плена военнослужащие – солдаты, проходившие срочную службу на границе Курской области.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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