ПВО сбила ночью 18 украинских беспилотников
Российские средства ПВО сбили ночью 30 августа 18 беспилотников ВСУ над территорией РФ. Об этом сообщило Минобороны РФ.
Над Брянской областью было уничтожено 11 дронов, над Калужской – четыре. Еще два аппарата ПВО сбила над Крымом и один – над Белгородской областью.
Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил об уничтожении восьми дронов, около 2:00 мск, спустя около часа было сбито еще три аппарата. Обошлось без пострадавших и разрушений. Губернатор Калужской области Владислав Шапша информацию о последствиях на земле не уточнил. По его словам, на месте работают оперативные группы.
В Белгородской области при помощи беспилотников ВСУ были атакованы три населенных пункта, сообщил рано утром губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. В селе Петровка из-за сброса взрывных устройств с дрона была повреждена крыша частного дома. В селе Бочковка пострадало помещение сельхозпредприятия. В поселке Горьковский также пробило крышу частного дома. Обошлось без пострадавших.
Власти Крыма атаку ВСУ не комментировали.
В ночь на 29 августа над территорией России было сбито шесть украинских беспилотников. По данным Минобороны, три дрона уничтожили над Крымом, два – над Брянской областью, еще один – над Белгородской. Кроме того, российские военные сорвали попытку Киева атаковать Крым с помощью безэкипажных катеров. В Черном море были уничтожены три аппарата.
После начала спецоперации на Украине ВСУ регулярно пытаются ударить по территории РФ. Брянская и Белгородская области граничат с Курской, где уже более трех недель идут бои Вооруженных сил (ВС) РФ и ВСУ. Украинские диверсанты вторглись на территорию России 6 августа. В Курской, Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. В первых двух регионах также объявлен режим ЧС федерального характера.