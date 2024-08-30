ПВО сбила ночью 18 украинских беспилотников

В ночь на 29 августа над территорией России было сбито шесть украинских беспилотников. По данным Минобороны, три дрона уничтожили над Крымом, два – над Брянской областью, еще один – над Белгородской. Кроме того, российские военные сорвали попытку Киева атаковать Крым с помощью безэкипажных катеров. В Черном море были уничтожены три аппарата.