Журналисты британской The Sun незаконно побывали в Курской области

На сайте опубликован видеорепортаж и фото из Суджи. На одной из фотографий редактор Sun Defence Джером Старки, продюсер Ден Савенков и фотограф Ян Уттакер запечатлены рядом с памятником Владимиру Ленину. Журналисты приехали в регион в сопровождении вооруженных сил Украины (ВСУ).