Журналисты британской The Sun незаконно побывали в Курской области
Журналисты британской газеты The Sun незаконно посетили территорию Курской области, следует из репортажа на сайте издания.
На сайте опубликован видеорепортаж и фото из Суджи. На одной из фотографий редактор Sun Defence Джером Старки, продюсер Ден Савенков и фотограф Ян Уттакер запечатлены рядом с памятником Владимиру Ленину. Журналисты приехали в регион в сопровождении вооруженных сил Украины (ВСУ).
6 августа ВСУ проникли в Курскую область, где уже более 20 дней ведут бои с российскими войсками. После этого российский регион начали посещать иностранные журналисты.
22 августа ФСБ России возбудила уголовные дела против американского журналиста CNN Ника Уолша, украинских корреспондентов Hromadske Олеси Боровик и Дианы Буцко, а также итальянских сотрудников телеканала RAI Стефани Баттистини и Симона Трайни. Всем им вменяется незаконное пересечение границы РФ в Курской области.
27 августа ФСБ России возбудила уголовные дела против журналиста немецкой Deutsche Welle (DW, признана в РФ СМИ-иноагентом) Николаса Коннолли, а также корреспондента украинского телеканала «1+1» Натальи Нагорной, «незаконно пересекших государственную границу Российской Федерации и осуществивших видеосъемки в районе населенного пункта Суджа».