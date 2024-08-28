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В Польше приняли проект госбюджета с рекордными расходами на оборону

Ведомости

Кабмин Польши принял проект государственного бюджета на следующий год, в котором запланированы рекордные расходы на оборону. Об этом сообщает Польское агентство печати со ссылкой на премьер-министра страны Дональда Туска.

«Мы приняли решение о рекордно высоких расходах на оборону. Речь идет почти о 190 млрд злотых, более 186 млрд ($48,2 млрд) – если я правильно помню», – сказал он. По словам Туска, это рост по сравнению с бюджетом 2024 г., который и так был рекордным.

Туск назвал проект «бюджетом строительства и силы». Он предусматривает экономический рост в 3,9%. Согласно бюджету на текущий год, расходы на оборону составят 4,1-4,2% от ВВП, то есть примерно 159 млрд злотых ($41,2 млрд). В 2023 г. на расходы в оборонной сфере было выделено 111,2 млрд злотых ($28,8 млрд).

В июне Польша, Литва, Латвия и Эстония призвали Евросоюз построить линию обороны вдоль границы с Россией и Белоруссией. Согласно их письму, строительство системы оборонной инфраструктуры «решит острую проблему и срочную необходимость обезопасить ЕС от военных и гибридных угроз».

В июле начальник Генштаба вооруженных сил Польши генерал Веслав Кукула заявил, что стране необходимо готовить своих военнослужащих к полномасштабному военному конфликту. Заместитель министра обороны Павел Бейда тогда же сообщил, что  с августа численность войск, охраняющих восточную границу Польши, будет увеличена с 6000 до 8000 человек.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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