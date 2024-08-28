В Польше приняли проект госбюджета с рекордными расходами на оборону
Кабмин Польши принял проект государственного бюджета на следующий год, в котором запланированы рекордные расходы на оборону. Об этом сообщает Польское агентство печати со ссылкой на премьер-министра страны Дональда Туска.
«Мы приняли решение о рекордно высоких расходах на оборону. Речь идет почти о 190 млрд злотых, более 186 млрд ($48,2 млрд) – если я правильно помню», – сказал он. По словам Туска, это рост по сравнению с бюджетом 2024 г., который и так был рекордным.
Туск назвал проект «бюджетом строительства и силы». Он предусматривает экономический рост в 3,9%. Согласно бюджету на текущий год, расходы на оборону составят 4,1-4,2% от ВВП, то есть примерно 159 млрд злотых ($41,2 млрд). В 2023 г. на расходы в оборонной сфере было выделено 111,2 млрд злотых ($28,8 млрд).
В июне Польша, Литва, Латвия и Эстония призвали Евросоюз построить линию обороны вдоль границы с Россией и Белоруссией. Согласно их письму, строительство системы оборонной инфраструктуры «решит острую проблему и срочную необходимость обезопасить ЕС от военных и гибридных угроз».
В июле начальник Генштаба вооруженных сил Польши генерал Веслав Кукула заявил, что стране необходимо готовить своих военнослужащих к полномасштабному военному конфликту. Заместитель министра обороны Павел Бейда тогда же сообщил, что с августа численность войск, охраняющих восточную границу Польши, будет увеличена с 6000 до 8000 человек.