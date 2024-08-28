В Польше приняли проект госбюджета с рекордными расходами на оборону

«Мы приняли решение о рекордно высоких расходах на оборону. Речь идет почти о 190 млрд злотых, более 186 млрд ($48,2 млрд) – если я правильно помню», – сказал он. По словам Туска, это рост по сравнению с бюджетом 2024 г., который и так был рекордным.