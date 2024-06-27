Польша и Прибалтика призвали создать линию обороны на границе с РФ и Белоруссией

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш 26 июня заявил, что забор на польско-белорусской границе необходимо укрепить. По его мнению, 2024 г. может стать рекордным по числу попыток проникнуть на территорию Польши из Белоруссии. По состоянию на 25 июня такие попытки предпринимались уже около 20 000 раз.