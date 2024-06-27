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Польша и Прибалтика призвали создать линию обороны на границе с РФ и Белоруссией

Ведомости

Польша, Литва, Латвия и Эстония призвали Европейский союз построить линию обороны вдоль границы с Россией и Белоруссией. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на соответствующее письмо.

В письме председателю ЕС, которое будет обсуждаться на саммите в Брюсселе 27 июня, лидеры четырех стран, имеющих общую границу с Россией и Белоруссией, заявили, что потребуется финансовая поддержка всех стран – членов ЕС.

«Строительство системы оборонной инфраструктуры вдоль внешней границы ЕС с Россией и Белоруссией решит острую и срочную необходимость обезопасить ЕС от военных и гибридных угроз», – говорится в письме четырех лидеров, с которым ознакомилось агентство.

«Масштабы и стоимость этих совместных усилий требуют целенаправленных действий ЕС по их поддержке как в политическом, так и в финансовом плане», – говорится в письме.

Некоторые дипломаты ЕС оценили стоимость строительства такой оборонительной линии вдоль 700-километровой границы ЕС с Россией и Белоруссией примерно в 2,5 млрд евро ($2,67 млрд). В письме также говорится, что планирование и проведение линии обороны на восточной границе ЕС должно осуществляться в координации с НАТО и ее военными требованиями.

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш 26 июня заявил, что забор на польско-белорусской границе необходимо укрепить. По его мнению, 2024 г. может стать рекордным по числу попыток проникнуть на территорию Польши из Белоруссии. По состоянию на 25 июня такие попытки предпринимались уже около 20 000 раз.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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