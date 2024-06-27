Польша и Прибалтика призвали создать линию обороны на границе с РФ и Белоруссией
Польша, Литва, Латвия и Эстония призвали Европейский союз построить линию обороны вдоль границы с Россией и Белоруссией. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на соответствующее письмо.
В письме председателю ЕС, которое будет обсуждаться на саммите в Брюсселе 27 июня, лидеры четырех стран, имеющих общую границу с Россией и Белоруссией, заявили, что потребуется финансовая поддержка всех стран – членов ЕС.
«Строительство системы оборонной инфраструктуры вдоль внешней границы ЕС с Россией и Белоруссией решит острую и срочную необходимость обезопасить ЕС от военных и гибридных угроз», – говорится в письме четырех лидеров, с которым ознакомилось агентство.
«Масштабы и стоимость этих совместных усилий требуют целенаправленных действий ЕС по их поддержке как в политическом, так и в финансовом плане», – говорится в письме.
Некоторые дипломаты ЕС оценили стоимость строительства такой оборонительной линии вдоль 700-километровой границы ЕС с Россией и Белоруссией примерно в 2,5 млрд евро ($2,67 млрд). В письме также говорится, что планирование и проведение линии обороны на восточной границе ЕС должно осуществляться в координации с НАТО и ее военными требованиями.
Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш 26 июня заявил, что забор на польско-белорусской границе необходимо укрепить. По его мнению, 2024 г. может стать рекордным по числу попыток проникнуть на территорию Польши из Белоруссии. По состоянию на 25 июня такие попытки предпринимались уже около 20 000 раз.