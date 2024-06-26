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Министр обороны Польши призвал укрепить границу с Белоруссией

Ведомости

Забор на польско-белорусской границе необходимо укрепить. Об этом заявил министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш в сейме (нижней палате парламента).

«25 секунд потребуется для того, чтобы раздвинуть прутья на заборе, для этого уже используются автоматические устройства. Забор надо укрепить», – подчеркнул министр (цитата по ТАСС).

По его мнению, 2024 г. может стать рекордным по числу попыток проникнуть на территорию Польши из Белоруссии. По состоянию на 25 июня такие попытки предпринимались уже около 20 000 раз.

22 июня министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский сообщил, что страна изучает последствия для экономики в случае возможного закрытия границы с Белоруссией. Он отметил, что решения будут приниматься после того, как польские власти проанализируют их последствия.

Польша с 13 июня ввела буферную зону на границе с Белоруссией. Это участок в пределах территории постов пограничной службы в Наревке, Беловеже, Дубиче-Церкевне и Черемче. Решения, как объяснили в МВД Польши, направлены на обеспечение безопасности «посторонних, сотрудников полиции, пограничной службы и военнослужащих, а также ограничение деятельности групп контрабандистов, которые способствуют нелегальной миграции».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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