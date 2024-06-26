Министр обороны Польши призвал укрепить границу с Белоруссией
Забор на польско-белорусской границе необходимо укрепить. Об этом заявил министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш в сейме (нижней палате парламента).
«25 секунд потребуется для того, чтобы раздвинуть прутья на заборе, для этого уже используются автоматические устройства. Забор надо укрепить», – подчеркнул министр (цитата по ТАСС).
По его мнению, 2024 г. может стать рекордным по числу попыток проникнуть на территорию Польши из Белоруссии. По состоянию на 25 июня такие попытки предпринимались уже около 20 000 раз.
22 июня министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский сообщил, что страна изучает последствия для экономики в случае возможного закрытия границы с Белоруссией. Он отметил, что решения будут приниматься после того, как польские власти проанализируют их последствия.
Польша с 13 июня ввела буферную зону на границе с Белоруссией. Это участок в пределах территории постов пограничной службы в Наревке, Беловеже, Дубиче-Церкевне и Черемче. Решения, как объяснили в МВД Польши, направлены на обеспечение безопасности «посторонних, сотрудников полиции, пограничной службы и военнослужащих, а также ограничение деятельности групп контрабандистов, которые способствуют нелегальной миграции».