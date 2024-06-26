Министр обороны Польши призвал укрепить границу с Белоруссией

Польша с 13 июня ввела буферную зону на границе с Белоруссией. Это участок в пределах территории постов пограничной службы в Наревке, Беловеже, Дубиче-Церкевне и Черемче. Решения, как объяснили в МВД Польши, направлены на обеспечение безопасности «посторонних, сотрудников полиции, пограничной службы и военнослужащих, а также ограничение деятельности групп контрабандистов, которые способствуют нелегальной миграции».