Польша проанализирует последствия возможного закрытия границы с Белоруссией

TVP info сообщил, что президент Польши Анджей Дуда хочет привлечь внимание Китая к ситуации на границе с Белоруссией в ходе своего визита в КНР 24 июня. В этот день в Пекине планируются политические переговоры – сначала с премьер-министром Ли Цяном, затем с председателем постоянной комиссии китайского парламента Чжао Лэцзи, а позже с лидером КНР Си Цзиньпином.