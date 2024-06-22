Польша проанализирует последствия возможного закрытия границы с Белоруссией
Польша изучает последствия для экономики в случае возможного закрытия границы с Белоруссией. Об этом сказал министр иностранных дел страны Радослав Сикорский, сообщает телеканал TVN24.
Сикорский при этом отметил, что, например, «финны закрыли пограничные переходы с Россией».
Глава МИД Польши отметил, что решения будут приниматься после того, как власти проанализируют их последствия. «Чтобы [президент Белоруссии Александр] Лукашенко почувствовал их последствия, а не мы», – добавил он.
TVP info сообщил, что президент Польши Анджей Дуда хочет привлечь внимание Китая к ситуации на границе с Белоруссией в ходе своего визита в КНР 24 июня. В этот день в Пекине планируются политические переговоры – сначала с премьер-министром Ли Цяном, затем с председателем постоянной комиссии китайского парламента Чжао Лэцзи, а позже с лидером КНР Си Цзиньпином.
Польша с 13 июня ввела буферную зону на границе с Белоруссией. Это участок в пределах территории постов пограничной службы в Наревке, Беловеже, Дубиче-Церкевне и Черемче. Решения, как объяснили в МВД, направлены на обеспечение безопасности «посторонних, сотрудников полиции, пограничной службы и военнослужащих, а также ограничение деятельности групп контрабандистов, которые способствуют нелегальной миграции».