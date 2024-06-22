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Польша проанализирует последствия возможного закрытия границы с Белоруссией

Ведомости

Польша изучает последствия для экономики в случае возможного закрытия границы с Белоруссией. Об этом сказал министр иностранных дел страны Радослав Сикорский, сообщает телеканал TVN24.

Сикорский при этом отметил, что, например, «финны закрыли пограничные переходы с Россией». 

Глава МИД Польши отметил, что решения будут приниматься после того, как власти проанализируют их последствия. «Чтобы [президент Белоруссии Александр] Лукашенко почувствовал их последствия, а не мы», – добавил он.  

TVP info сообщил, что президент Польши Анджей Дуда хочет привлечь внимание Китая к ситуации на границе с Белоруссией в ходе своего визита в КНР 24 июня. В этот день в Пекине планируются политические переговоры – сначала с премьер-министром Ли Цяном, затем с председателем постоянной комиссии китайского парламента Чжао Лэцзи, а позже с лидером КНР Си Цзиньпином. 

Польша с 13 июня ввела буферную зону на границе с Белоруссией. Это участок в пределах территории постов пограничной службы в Наревке, Беловеже, Дубиче-Церкевне и Черемче. Решения, как объяснили в МВД, направлены на обеспечение безопасности «посторонних, сотрудников полиции, пограничной службы и военнослужащих, а также ограничение деятельности групп контрабандистов, которые способствуют нелегальной миграции».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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