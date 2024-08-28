Минобороны Польши: ни одна страна не станет сбивать ракеты над Украиной

13 июля министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский сообщил, что власти рассматривают возможность сбивать российские ракеты над Украиной. Такое предложение включено в соглашение о совместной обороне между Киевом и Варшавой. При этом Косиняк-Камыш подчеркивал, что Варшава не будет принимать никаких решений по этому вопросу самостоятельно, это должно быть решение всего НАТО.