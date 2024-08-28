Минобороны Польши: ни одна страна не станет сбивать ракеты над Украиной
Страны НАТО скептически относятся к идее Киева сбивать ракеты и беспилотники над Украиной, ни одно государство отдельно от остальных не станет принимать такое решение. Об этом заявил министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш в интервью агентству PAP.
«Ни одно государство в отдельности не примет таких решений. Я не видел в НАТО сторонников принятия этого решения», – сказал он.
Косиняк-Камыш отметил, что не удивлен призывам президента Украины Владимира Зеленского, но роль властей Польши состоит в том, чтобы принимать решения, соответствующие интересам страны.
Киев призывает страны НАТО сбивать со своей территории российские ракеты над Украиной. 5 августа Зеленский говорил, что страны Запада опасаются «излишней эскалации», поэтому не принимают решения по этому вопросу. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг ранее не поддержал идею украинских властей, подчеркнув, что альянс не будет участвовать в конфликте.
13 июля министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский сообщил, что власти рассматривают возможность сбивать российские ракеты над Украиной. Такое предложение включено в соглашение о совместной обороне между Киевом и Варшавой. При этом Косиняк-Камыш подчеркивал, что Варшава не будет принимать никаких решений по этому вопросу самостоятельно, это должно быть решение всего НАТО.
В МИД РФ заявили, что Москва даст ответ, если Польша попытается перехватить российские ракеты над Украиной.