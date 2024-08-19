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МИД пообещал ответить на возможные попытки Польши сбить российские ракеты

Ведомости

Россия даст ответ, если Польша попытается перехватить российские ракеты над Украиной. Об этом заявил директор третьего европейского департамента МИД РФ Олег Тяпкин, передает «РИА Новости».

«Если официальная Варшава поддастся авантюрному порыву и решится осуществить попытки перехвата дальнобойных средств поражения, законно применяемых нашими вооруженными силами в целях нейтрализации военных угроз, исходящих для России с территории Украины, то реакция на них будет адекватной и вполне конкретной», – подчеркнул он.

Переговоры по этому вопросу «ни с кем не ведутся», а позиция Москвы хорошо известна как Варшаве, так и НАТО, добавил дипломат.

Киев призывает страны НАТО сбивать со своей территории российские ракеты над Украиной. 5 августа президент Украины Владимир Зеленский говорил, что страны Запада опасаются «излишней эскалации», поэтому не принимают решения по этому вопросу. 13 июля министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский сообщил, что власти рассматривают возможность сбивать российские ракеты над Украиной. Такое предложение включено в соглашение о совместной обороне между Киевом и Варшавой.

При этом министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш подчеркивал, что Варшава не будет принимать никаких решений по этому вопросу самостоятельно, это должно быть решение всего НАТО. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс не собирается участвовать в конфликте.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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