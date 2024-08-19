МИД пообещал ответить на возможные попытки Польши сбить российские ракеты

Киев призывает страны НАТО сбивать со своей территории российские ракеты над Украиной. 5 августа президент Украины Владимир Зеленский говорил, что страны Запада опасаются «излишней эскалации», поэтому не принимают решения по этому вопросу. 13 июля министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский сообщил, что власти рассматривают возможность сбивать российские ракеты над Украиной. Такое предложение включено в соглашение о совместной обороне между Киевом и Варшавой.