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В Польше оценили вероятность разрешения на удары по РФ из-за наступления ВСУ

Ведомости

Действия вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области не меняют позицию Запада по борьбе с эскалацией, хотя Киев получает политические выгоды от наступления, заявил Reuters министр внутренних дел Польши Томаш Семоняк.

Министра спросили, могут ли, по его мнению, «военные успехи» Украины изменить позицию его союзников по вопросу ударов дальнобойным вооружением западных стран по российской территории.

«Это наступление не меняет антиэскалационного отношения Запада», – сказал Семоняк. 

При этом министр указал на «огромные политические выгоды», которых Киев достиг менее чем за две недели наступления.

ВС РФ ведет бои с украинскими военными в Курской области с 6 августа, когда ВСУ зашли в регион. Через несколько дней Politico сообщила, что Германия и другие союзники Украины неохотно разрешали ей наносить удары по территории России, но наступление на Курскую область может изменить политику в отношении таких атак. The Times узнала о попытках британских министров убедить союзников дать разрешение ВСУ наносить удары по территории России крылатыми ракетами Storm Shadow.

17 августа министр финансов ФРГ Кристиан Линднер прокомментировал применение ВСУ немецких танков в Курской области. Он не увидел проблемы в появлении на территории России оружия ФРГ, сообщала радиостанция SRF. По его мнению, республика таким образом реализует право на самооборону. The Sunday Times позднее писала, что британская техника, в том числе беспилотники, сыграла ключевую роль в новом наступлении Украины.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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