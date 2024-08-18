В Польше оценили вероятность разрешения на удары по РФ из-за наступления ВСУ

ВС РФ ведет бои с украинскими военными в Курской области с 6 августа, когда ВСУ зашли в регион. Через несколько дней Politico сообщила, что Германия и другие союзники Украины неохотно разрешали ей наносить удары по территории России, но наступление на Курскую область может изменить политику в отношении таких атак. The Times узнала о попытках британских министров убедить союзников дать разрешение ВСУ наносить удары по территории России крылатыми ракетами Storm Shadow.