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Председатель КНР Си Цзиньпин прибыл на саммит БРИКС

Ведомости

Председатель Китайской народной республики Си Цзиньпин прибыл в Казань для участия в саммите БРИКС, сообщает агентство «Синьхуа».

«22 октября председатель Си Цзиньпин прибыл в Казань для участия в 16-й встрече лидеров БРИКС», – говорится в публикации.

22 октября в Казани стартует XVI саммит БРИКС, который станет кульминацией российского председательства в объединении в 2024 г. На саммите ожидается присутствие 36 делегаций от стран и шести – от международных организаций. Из них 22 делегации будут представлены на высшем уровне.

До этого в Казань также прибыли премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед и премьер-министр Индии Нарендра Моди. В аэропорту их встречал глава Татарстана Рустам Минниханов. Эфиопия официально вступила в БРИКС 1 января 2024 г. Индия состоит в объединении с момента его основания и активно участвует в мероприятиях группы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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