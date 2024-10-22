Председатель КНР Си Цзиньпин прибыл на саммит БРИКС

До этого в Казань также прибыли премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед и премьер-министр Индии Нарендра Моди. В аэропорту их встречал глава Татарстана Рустам Минниханов. Эфиопия официально вступила в БРИКС 1 января 2024 г. Индия состоит в объединении с момента его основания и активно участвует в мероприятиях группы.