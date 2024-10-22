Председатель КНР Си Цзиньпин прибыл на саммит БРИКС
Председатель Китайской народной республики Си Цзиньпин прибыл в Казань для участия в саммите БРИКС, сообщает агентство «Синьхуа».
«22 октября председатель Си Цзиньпин прибыл в Казань для участия в 16-й встрече лидеров БРИКС», – говорится в публикации.
22 октября в Казани стартует XVI саммит БРИКС, который станет кульминацией российского председательства в объединении в 2024 г. На саммите ожидается присутствие 36 делегаций от стран и шести – от международных организаций. Из них 22 делегации будут представлены на высшем уровне.
До этого в Казань также прибыли премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед и премьер-министр Индии Нарендра Моди. В аэропорту их встречал глава Татарстана Рустам Минниханов. Эфиопия официально вступила в БРИКС 1 января 2024 г. Индия состоит в объединении с момента его основания и активно участвует в мероприятиях группы.