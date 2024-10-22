Премьер Индии Моди прибыл в Казань на саммит БРИКС
Премьер-министр Индии Нарендра Моди прибыл в Казань для участия в саммите БРИКС, сообщила пресс-служба главы Татарстана Рустама Минниханова.
22 октября в Казани стартует XVI саммит БРИКС, который станет кульминацией российского председательства в объединении в 2024 г. На саммите ожидается присутствие 36 делегаций от стран и шести – от международных организаций. Из них 22 делегации будут представлены на высшем уровне.
Индийского премьера в аэропорту встречал глава республики Минниханов. Индия состоит в БРИКС с момента его основания и активно участвует в мероприятиях группы, отметили в пресс-службе.
В этот же день в город для участия в саммите прибыл премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед, в международном аэропорту его также встречал глава Татарстана. Эфиопия официально вступила в БРИКС 1 января 2024 г. В Казани, по информации Кремля, находится и президент РФ Владимир Путин.
20 октября в Казань прилетел президент Республики Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины) Милорад Додик. Он уже встретился с Миннихановым, стороны обсудили перспективы развития торгово-экономического сотрудничества, в том числе в области нефтехимии, вертолетостроения и машиностроения, в сфере медицинской и фармацевтической промышленности, энергетике и др.