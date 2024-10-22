Премьер Индии Моди прибыл в Казань на саммит БРИКС

В этот же день в город для участия в саммите прибыл премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед, в международном аэропорту его также встречал глава Татарстана. Эфиопия официально вступила в БРИКС 1 января 2024 г. В Казани, по информации Кремля, находится и президент РФ Владимир Путин.