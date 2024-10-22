На саммит БРИКС в Казань приедут 36 зарубежных делегаций, 22 – на высшем уровне

По словам Ушакова, на саммите в Казани ожидается присутствие 36 делегаций от стран и шести – от международных организаций. Из них 22 делегации будут представлены на высшем уровне. Не смог приехать на саммит президент Бразилии Лула да Силва «по медицинским показаниям», но бразильская делегация будет представлена на высоком уровне. Сам саммит начнется вечером 22 октября с неформального дружеского обеда, а с утра 23 октября его работа продолжится заседаниями лидеров БРИКС в узком и расширенном составах. На них обсудят дальнейшее взаимодействие в финансовой сфере и расширение состава стран-участников. Как отметил Ушаков, важным станет введение категории «государств-партнеров» и членство новых стран в организации будет организовано именно через механизм партнерства. По итогам этих обсуждений «будет видно, кого и как приглашать в БРИКС», подчеркнул он. Ряд стран претендуют на полномасштабное членство в организации, и этот вопрос будет рассмотрен лидерами БРИКС.