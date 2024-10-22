На саммит БРИКС в Казань приедут 36 зарубежных делегаций, 22 – на высшем уровне

На саммит БРИКС в Казань приедут 36 зарубежных делегаций, 22 – на высшем уровнеЛидерам объединения предстоит решить вопрос о его дальнейшем расширении
22 октября в Казани стартует XVI саммит БРИКС. Об этом 21 октября рассказал во время брифинга журналистам помощник президента Юрий Ушаков. По его словам, саммит станет кульминацией российского председательства в БРИКС в 2024 г. Россия, пояснил Ушаков, организовала более 200 мероприятий, которые способствовали росту авторитета организации в международных делах. Огромный спектр вопросов, которым занимается БРИКС, можно поделить на три направления: политическое, экономическое и гуманитарное. Кроме того, во время российского председательства в БРИКС входящие в него страны делали всё, чтобы обеспечить плавную интеграцию новых государств-членов, а также много времени уделили обсуждениям расчетно-финансовой инфраструктуры, сообщил помощник президента.
По словам Ушакова, на саммите в Казани ожидается присутствие 36 делегаций от стран и шести – от международных организаций. Из них 22 делегации будут представлены на высшем уровне. Не смог приехать на саммит президент Бразилии Лула да Силва «по медицинским показаниям», но бразильская делегация будет представлена на высоком уровне. Сам саммит начнется вечером 22 октября с неформального дружеского обеда, а с утра 23 октября его работа продолжится заседаниями лидеров БРИКС в узком и расширенном составах. На них обсудят дальнейшее взаимодействие в финансовой сфере и расширение состава стран-участников. Как отметил Ушаков, важным станет введение категории «государств-партнеров» и членство новых стран в организации будет организовано именно через механизм партнерства. По итогам этих обсуждений «будет видно, кого и как приглашать в БРИКС», подчеркнул он. Ряд стран претендуют на полномасштабное членство в организации, и этот вопрос будет рассмотрен лидерами БРИКС.
Программа у российского президента на саммите будет очень насыщенной, анонсировал Ушаков. График встреч Путина начнется 22 октября с руководителя Нового банка развития БРИКС Дилмы Русеф. Далее он встретится с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, президентом ЮАР Сирилом Рамафосой, председателем КНР Си Цзиньпином и президентом Египта Абдельфаттахом Сиси. Во второй день саммита у российского лидера после заседания лидеров в узком и расширенном формате пройдут рабочие встречи с президентом Ирана Масудом Пезешкианом, президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и премьер-министром Эфиопии Абием Ахмедом Али. Наконец, 24 октября Путин встретится с лидерами Палестины, Лаоса, Мавритании, Боливии, а также премьер-министром Вьетнама Фам Минь Тином и генсеком ООН Антониу Гутерришем.
Этот саммит носит важнейший характер, так как он является первым после расширения БРИКС, говорит замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов. Саммит станет индикатором того, сможет ли организация сохранить сплоченность и консенсус, которые наблюдались, когда в ее состав входили только пять стран. Одним из ключевых вопросов, по мнению Суслова, станет создание формата «партнеров», так как бесконечное расширение БРИКС невозможно. Особое внимание будет уделено вопросу дальнейшего расширения, и Китай поддерживает эту инициативу. «Все с нетерпением ждут, примет ли БРИКС решение открыть двери для новых стран», – отметил Суслов. Вероятно, на встрече будут обсуждаться вопросы конфликта на Ближнем Востоке, поскольку они не вызывают острых разногласий у стран-участников, продолжает он. «Все страны выступают против агрессии Израиля и за создание Палестинского государства. Не исключаю, что будет создан какой-нибудь итоговый документ по ситуации на Ближнем Востоке», – заключил эксперт.
Экономические направления, заявленные на саммите БРИКС, вряд ли будут реализованы в кратчайшие сроки, считает эксперт Финансового университета при правительстве России Денис Денисов. По его мнению, сенсационных новостей относительно интеграции ожидать не стоит, поскольку страны-участницы слишком разные. На данный момент товарооборот стран БРИКС уже оплачивается от 90 до 95% в национальных валютах, продолжает Денисов, что говорит о стремлении стран к дедолларизации. Но единая позиция по этому вопросу не является обязательной, заключает эксперт.