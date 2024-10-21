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Опубликована программа саммита БРИКС в Казани

На мероприятии будут присутствовать представители 36 стран
Ведомости

Саммит БРИКС в Казани начнется 22 октября с церемонии встречи глав делегаций государств, прибывающих на неформальный обед. Об этом сообщается в программе мероприятия, опубликованной на его сайте.

На следующий день, 23 октября, пройдут заседания саммита БРИКС в узком и расширенном составах, церемония официальной встречи глав делегаций – участников саммита объединения и торжественный прием. В последний день мероприятия, 24 октября, состоится первое пленарное заседание саммита БРИКС и второе пленарное заседание в формате «аутрич»/«БРИКС плюс», а также пресс-конференция президента России Владимира Путина.

Саммит БРИКС пройдет в Казани с 22 по 24 октября. Это будет первый саммит в расширенном составе. С этого года к пяти основным странам объединения (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) присоединились Египет, Иран, ОАЭ и Эфиопия. В 2024 г. в БРИКС председательствует Россия.

21 октября помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что в саммите БРИКС в столице Татарстана примут участие представители 36 стран и шести международных организаций. По его словам, президенты Бразилии и Кубы Луис Инасиу Лула да Силва и Мигель Диас-Канель не смогут приехать на саммит «в связи с непредвиденными обстоятельствами».

11 октября Ушаков рассказал, что у президента России запланировано на саммите около 20 двусторонних встреч. Их проведение началось 21 октября и продлится до позднего вечера 24 октября. «Мне здесь уже хочется заранее пожалеть нашего президента. Очень много встреч», – отмечал он.

12 сентября Путин назвал программу российского председательства в БРИКС «весьма содержательной и разнообразной». Она включает в себя свыше 200 мероприятий, нацеленных на продвижение партнерства по всем ключевым направлениям: политика и безопасность, экономика и финансы, культурные и гуманитарные связи, заметил российский лидер.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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