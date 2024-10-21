Опубликована программа саммита БРИКС в Казани

Опубликована программа саммита БРИКС в КазаниНа мероприятии будут присутствовать представители 36 стран
Саммит БРИКС в Казани начнется 22 октября с церемонии встречи глав делегаций государств, прибывающих на неформальный обед. Об этом сообщается в программе мероприятия, опубликованной на его сайте.
На следующий день, 23 октября, пройдут заседания саммита БРИКС в узком и расширенном составах, церемония официальной встречи глав делегаций – участников саммита объединения и торжественный прием. В последний день мероприятия, 24 октября, состоится первое пленарное заседание саммита БРИКС и второе пленарное заседание в формате «аутрич»/«БРИКС плюс», а также пресс-конференция президента России Владимира Путина.
Саммит БРИКС пройдет в Казани с 22 по 24 октября. Это будет первый саммит в расширенном составе. С этого года к пяти основным странам объединения (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) присоединились Египет, Иран, ОАЭ и Эфиопия. В 2024 г. в БРИКС председательствует Россия.
21 октября помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что в саммите БРИКС в столице Татарстана примут участие представители 36 стран и шести международных организаций. По его словам, президенты Бразилии и Кубы Луис Инасиу Лула да Силва и Мигель Диас-Канель не смогут приехать на саммит «в связи с непредвиденными обстоятельствами».
11 октября Ушаков рассказал, что у президента России запланировано на саммите около 20 двусторонних встреч. Их проведение началось 21 октября и продлится до позднего вечера 24 октября. «Мне здесь уже хочется заранее пожалеть нашего президента. Очень много встреч», – отмечал он.
12 сентября Путин назвал программу российского председательства в БРИКС «весьма содержательной и разнообразной». Она включает в себя свыше 200 мероприятий, нацеленных на продвижение партнерства по всем ключевым направлениям: политика и безопасность, экономика и финансы, культурные и гуманитарные связи, заметил российский лидер.