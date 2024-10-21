Опубликована программа саммита БРИКС в Казани

Саммит БРИКС пройдет в Казани с 22 по 24 октября. Это будет первый саммит в расширенном составе. С этого года к пяти основным странам объединения (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) присоединились Египет, Иран, ОАЭ и Эфиопия. В 2024 г. в БРИКС председательствует Россия.