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На саммите БРИКС в Казани будут представители 36 стран

Ведомости

В саммите БРИКС в столице Татарстана будут участвовать представители 36 стран и шести международных организаций. Об этом рассказал помощник президента России Юрий Ушаков, возглавляющий организационный комитет по подготовке к мероприятию.

«Мы ожидаем участия представителей 36 стран и руководства шести международных организаций», – сообщил Ушаков.

Саммит БРИКС, в котором в этом году председательствует Россия, пройдет в Казани с 22 по 24 октября. На него приглашены лидеры 38 стран из разных регионов. Саммит пройдет уже в 16-й раз, но это будет первое мероприятие в расширенном составе. С этого года к пяти основным странам объединения (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) присоединились еще пять – Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия, Эфиопия.

По словам Ушакова, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва и президент Кубы Мигель Диас-Канель не смогут приехать на саммит «в связи с непредвиденными обстоятельствами».

Ранее в октябре Ушаков сообщал, что в саммите также будут участвовать генсекретарь ООН Антониу Гутерриш, генсек ШОС Чжан Мин, генеральные секретари СНГ, ЕАЭС, Союзного государства, а также президент Нового банка развития БРИКС Дилма Руссефф.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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