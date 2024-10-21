На саммите БРИКС в Казани будут представители 36 стран
В саммите БРИКС в столице Татарстана будут участвовать представители 36 стран и шести международных организаций. Об этом рассказал помощник президента России Юрий Ушаков, возглавляющий организационный комитет по подготовке к мероприятию.
«Мы ожидаем участия представителей 36 стран и руководства шести международных организаций», – сообщил Ушаков.
Саммит БРИКС, в котором в этом году председательствует Россия, пройдет в Казани с 22 по 24 октября. На него приглашены лидеры 38 стран из разных регионов. Саммит пройдет уже в 16-й раз, но это будет первое мероприятие в расширенном составе. С этого года к пяти основным странам объединения (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) присоединились еще пять – Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия, Эфиопия.
По словам Ушакова, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва и президент Кубы Мигель Диас-Канель не смогут приехать на саммит «в связи с непредвиденными обстоятельствами».
Ранее в октябре Ушаков сообщал, что в саммите также будут участвовать генсекретарь ООН Антониу Гутерриш, генсек ШОС Чжан Мин, генеральные секретари СНГ, ЕАЭС, Союзного государства, а также президент Нового банка развития БРИКС Дилма Руссефф.