Песков: Путин уже прибыл в Казань для участия в саммите БРИКС

Песков: Путин уже прибыл в Казань для участия в саммите БРИКСНа саммите ожидается присутствие 22 делегаций на высшем уровне
Президент России Владимир Путин уже прибыл в Казань для участия в саммите БРИКС. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, пишет ТАСС.
«Президент уже в Казани», – сказал представитель Кремля, добавив, что изменений в графике Путина нет, «все по плану».
22 октября в Казани стартует XVI саммит БРИКС. Саммит станет кульминацией российского председательства в БРИКС в 2024 г. Россия организовала более 200 мероприятий, которые способствовали росту авторитета организации в международных делах. Кроме того, во время российского председательства в БРИКС входящие в него страны делали все, чтобы обеспечить плавную интеграцию новых государств-членов, а также много времени уделили обсуждениям расчетно-финансовой инфраструктуры, сообщил помощник президента Юрий Ушаков.
По словам Ушакова, на саммите в Казани ожидается присутствие 36 делегаций от стран и шести – от международных организаций. Из них 22 делегации будут представлены на высшем уровне.