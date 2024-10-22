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Песков: Путин уже прибыл в Казань для участия в саммите БРИКС

На саммите ожидается присутствие 22 делегаций на высшем уровне
Ведомости

Президент России Владимир Путин уже прибыл в Казань для участия в саммите БРИКС. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

«Президент уже в Казани», – сказал представитель Кремля, добавив, что изменений в графике Путина нет, «все по плану».

22 октября в Казани стартует XVI саммит БРИКС. Саммит станет кульминацией российского председательства в БРИКС в 2024 г. Россия организовала более 200 мероприятий, которые способствовали росту авторитета организации в международных делах. Кроме того, во время российского председательства в БРИКС входящие в него страны делали все, чтобы обеспечить плавную интеграцию новых государств-членов, а также много времени уделили обсуждениям расчетно-финансовой инфраструктуры, сообщил помощник президента Юрий Ушаков.

По словам Ушакова, на саммите в Казани ожидается присутствие 36 делегаций от стран и шести – от международных организаций. Из них 22 делегации будут представлены на высшем уровне.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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