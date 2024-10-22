Песков: Путин уже прибыл в Казань для участия в саммите БРИКС

22 октября в Казани стартует XVI саммит БРИКС. Саммит станет кульминацией российского председательства в БРИКС в 2024 г. Россия организовала более 200 мероприятий, которые способствовали росту авторитета организации в международных делах. Кроме того, во время российского председательства в БРИКС входящие в него страны делали все, чтобы обеспечить плавную интеграцию новых государств-членов, а также много времени уделили обсуждениям расчетно-финансовой инфраструктуры, сообщил помощник президента Юрий Ушаков.