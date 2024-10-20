Додик прибыл в Казань для участия в саммите БРИКС

Встречи с Додиком носят регулярный характер, отметил Минниханов. По его словам, глава Татарстана встречался с лидером Боснии и Герцеговины в его стране в 2021 г., а также на полях «Игр будущего» в Казани в феврале этого года. Кроме того, во время последней встречи в рамках ПМЭФа был подписан протокол о сотрудничестве между регионами. Подготовлен план мероприятий по его реализации, добавил глава российского региона.