Додик прибыл в Казань для участия в саммите БРИКС
Президент Республики Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины) Милорад Додик прибыл в Казань для участия в саммите БРИКС, он уже встретился с главой Татарстана Рустамом Миннихановым, сообщила пресс-служба главы региона.
В ходе визита Додика стороны обсудили перспективы развития торгово-экономического сотрудничества, в том числе в области нефтехимии, вертолетостроения и машиностроения, в сфере медицинской и фармацевтической промышленности, энергетике, АПК, строительстве и др. В ближайшее время будут сформированы рабочие группы для уточнения всех шагов по реализации плана взаимодействия, приводит пресс-служба слова Додика.
Стороны, как отмечается, подписали в завершение встречи план мероприятий на 2024-2026 гг. по реализации протокола между регионами о торгово-экономическом, научно-техническом, социальном и культурно-гуманитарном сотрудничестве.
Встречи с Додиком носят регулярный характер, отметил Минниханов. По его словам, глава Татарстана встречался с лидером Боснии и Герцеговины в его стране в 2021 г., а также на полях «Игр будущего» в Казани в феврале этого года. Кроме того, во время последней встречи в рамках ПМЭФа был подписан протокол о сотрудничестве между регионами. Подготовлен план мероприятий по его реализации, добавил глава российского региона.
Саммит в Казани пройдет 22-24 октября. На него приглашены лидеры 36 стран из разных регионов. 12 сентября президент России Владимир Путин назвал программу российского председательства в БРИКС «весьма содержательной и разнообразной». Она включает в себя свыше 200 мероприятий, нацеленных на продвижение партнерства по всем ключевым направлениям: политика и безопасность, экономика и финансы, культурные и гуманитарные связи, заметил глава государства.