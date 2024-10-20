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Додик прибыл в Казань для участия в саммите БРИКС

Ведомости

Президент Республики Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины) Милорад Додик прибыл в Казань для участия в саммите БРИКС, он уже встретился с главой Татарстана Рустамом Миннихановым, сообщила пресс-служба главы региона.

В ходе визита Додика стороны обсудили перспективы развития торгово-экономического сотрудничества, в том числе в области нефтехимии, вертолетостроения и машиностроения, в сфере медицинской и фармацевтической промышленности, энергетике, АПК, строительстве и др. В ближайшее время будут сформированы рабочие группы для уточнения всех шагов по реализации плана взаимодействия, приводит пресс-служба слова Додика.

Стороны, как отмечается, подписали в завершение встречи план мероприятий на 2024-2026 гг. по реализации протокола между регионами о торгово-экономическом, научно-техническом, социальном и культурно-гуманитарном сотрудничестве.

Встречи с Додиком носят регулярный характер, отметил Минниханов. По его словам, глава Татарстана встречался с лидером Боснии и Герцеговины в его стране в 2021 г., а также на полях «Игр будущего» в Казани в феврале этого года. Кроме того, во время последней встречи в рамках ПМЭФа был подписан протокол о сотрудничестве между регионами. Подготовлен план мероприятий по его реализации, добавил глава российского региона.

Саммит в Казани пройдет 22-24 октября. На него приглашены лидеры 36 стран из разных регионов. 12 сентября президент России Владимир Путин назвал программу российского председательства в БРИКС «весьма содержательной и разнообразной». Она включает в себя свыше 200 мероприятий, нацеленных на продвижение партнерства по всем ключевым направлениям: политика и безопасность, экономика и финансы, культурные и гуманитарные связи, заметил глава государства.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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