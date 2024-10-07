Додик в поздравлении Путину выразил признательность за отношение к республике
Президент Республики Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины) Милорад Додик поздравил российского лидера Владимира Путина с днем рождения и выразил признательность за его дружеское отношение. Об этом он сообщил в соцсети X.
«Сердечно поздравляю президента Российской Федерации Владимира Путина, дорогого друга Республики Сербской и сербского народа с днем рождения. В РС к вам относятся с искренней теплотой и величайшим уважением», – отметил Додик.
По его словам, народы стран объединяет сила духовных и культурных связей. Особое значение имеет то, что на пути к сохранению России, обеспечению мира и лучшего будущего для всей планеты Путин сохраняет приверженность защите традиционных ценностей, подчеркнул Додик.
7 октября российскому лидеру исполняется 72 года. Это 20-й день рождения Путина на посту президента. Ранее сегодня его также поздравили президенты Белоруссии, Абхазии и Армении.
Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что в этот день праздничных мероприятий не планируется. В первой половине дня у главы государства пройдут непубличные встречи, а вечером он встретится с главами государств СНГ, поскольку на следующей неделе будет заседание Совета глав государств – участников Содружества.