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Додик в поздравлении Путину выразил признательность за отношение к республике

Ведомости

Президент Республики Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины) Милорад Додик поздравил российского лидера Владимира Путина с днем рождения и выразил признательность за его дружеское отношение. Об этом он сообщил в соцсети X.

«Сердечно поздравляю президента Российской Федерации Владимира Путина, дорогого друга Республики Сербской и сербского народа с днем рождения. В РС к вам относятся с искренней теплотой и величайшим уважением», – отметил Додик.

По его словам, народы стран объединяет сила духовных и культурных связей. Особое значение имеет то, что на пути к сохранению России, обеспечению мира и лучшего будущего для всей планеты Путин сохраняет приверженность защите традиционных ценностей, подчеркнул Додик.

7 октября российскому лидеру исполняется 72 года. Это 20-й день рождения Путина на посту президента. Ранее сегодня его также поздравили президенты Белоруссии, Абхазии и Армении.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что в этот день праздничных мероприятий не планируется. В первой половине дня у главы государства пройдут непубличные встречи, а вечером он встретится с главами государств СНГ, поскольку на следующей неделе будет заседание Совета глав государств – участников Содружества.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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