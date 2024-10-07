Додик в поздравлении Путину выразил признательность за отношение к республике

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что в этот день праздничных мероприятий не планируется. В первой половине дня у главы государства пройдут непубличные встречи, а вечером он встретится с главами государств СНГ, поскольку на следующей неделе будет заседание Совета глав государств – участников Содружества.