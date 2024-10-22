ТАСС: в Курскую область перебросили устроившую бунт бригаду ВСУ

21 октября испанская газета El Pais со ссылкой на офицера 119-й бригады написала, что 116-ю отдельную бригаду территориальной обороны перевели в Сумскую область после бунта в ДНР. По словам источника издания, они отказались выполнять приказ и были переведены в Сумы, откуда направлено украинское вторжение в Курскую область. В тексте также указано, что по словам украинских военных, численность войск на Кураховском фронте резко сократилась. Заместитель командира батальона разведки 46-й воздушно-десантной бригады Евгений Чурбанов рассказл El Pais, что военнослужащие ВСУ могут проводить на своих позициях по три месяца без отдыха и ротаций.