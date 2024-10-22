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Пезешкиан перед вылетом в Казань: БРИКС закончит эпоху однополярного мира

Ведомости

Сотрудничество в рамках БРИКС положит конец одностороннему подходу США в мировой политике, заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан перед вылетом в Казань на саммит объединения, его слова приводит агентство Mehr.

«По сути, каждый президент выразит точку зрения своей страны на БРИКС и на то, как взаимодействовать друг с другом, и я думаю, что это может укрепить наши связи в борьбе с односторонним подходом США в мире», – сказал он.

По словам Пезешкиана, государства – члены группы стран БРИКС с развивающейся экономикой стремятся к многосторонности в мире, а также к единству, дружбе и сплоченности для контроля над «властью США и доллара». Он добавил, что страны, в частности, планируют достичь договоренностей в сфере торговли.

В Казани начался XVI саммит БРИКС, на котором ожидается присутствие 36 делегаций от стран и шести – от международных организаций. Из них 22 делегации будут представлены на высшем уровне. С этого года к пяти основным странам объединения – Бразилии, России, Индии, Китаю и ЮАР – присоединились Египет, Иран, ОАЭ и Эфиопия. В текущем году в БРИКС председательствует Россия.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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