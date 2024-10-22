Пезешкиан перед вылетом в Казань: БРИКС закончит эпоху однополярного мира
Сотрудничество в рамках БРИКС положит конец одностороннему подходу США в мировой политике, заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан перед вылетом в Казань на саммит объединения, его слова приводит агентство Mehr.
«По сути, каждый президент выразит точку зрения своей страны на БРИКС и на то, как взаимодействовать друг с другом, и я думаю, что это может укрепить наши связи в борьбе с односторонним подходом США в мире», – сказал он.
По словам Пезешкиана, государства – члены группы стран БРИКС с развивающейся экономикой стремятся к многосторонности в мире, а также к единству, дружбе и сплоченности для контроля над «властью США и доллара». Он добавил, что страны, в частности, планируют достичь договоренностей в сфере торговли.
В Казани начался XVI саммит БРИКС, на котором ожидается присутствие 36 делегаций от стран и шести – от международных организаций. Из них 22 делегации будут представлены на высшем уровне. С этого года к пяти основным странам объединения – Бразилии, России, Индии, Китаю и ЮАР – присоединились Египет, Иран, ОАЭ и Эфиопия. В текущем году в БРИКС председательствует Россия.