Что западные СМИ пишут о саммите БРИКС в Казани

Саммит БРИКС – это сигнал о том, что Россия поддерживает формирующуюся коалицию стран, пишет CNN. Встреча подчеркивает растущее сближение государств, которые надеются увидеть сдвиг в мировом балансе сил и, в случае отдельных стран, «напрямую противостоять Западу во главе с США», говорится в публикации. Среди них приводятся Россия, Китай и Иран. Утверждается, что президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин будут продвигать следующее сообщение: именно Запад изолирован со своими санкциями и альянсами, в то время как «мировое большинство» стран поддерживают стремление бросить вызов глобальному лидерству Америки.