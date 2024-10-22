Что западные СМИ пишут о саммите БРИКС в Казани

Что западные СМИ пишут о саммите БРИКС в КазаниРоссия, Китай и Иран надеются представить БРИКС как «сплоченный блок для противостояния Западу»
В Казани стартует XVI саммит БРИКС, на котором ожидается присутствие 36 делегаций от стран и шести – от международных организаций. Из них 22 делегации будут представлены на высшем уровне. С этого года к пяти основным странам объединения – Бразилии, России, Индии, Китаю и ЮАР – присоединились Египет, Иран, ОАЭ и Эфиопия. В текущем году в БРИКС председательствует Россия.
Саммит БРИКС – это сигнал о том, что Россия поддерживает формирующуюся коалицию стран, пишет CNN. Встреча подчеркивает растущее сближение государств, которые надеются увидеть сдвиг в мировом балансе сил и, в случае отдельных стран, «напрямую противостоять Западу во главе с США», говорится в публикации. Среди них приводятся Россия, Китай и Иран. Утверждается, что президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин будут продвигать следующее сообщение: именно Запад изолирован со своими санкциями и альянсами, в то время как «мировое большинство» стран поддерживают стремление бросить вызов глобальному лидерству Америки.
БРИКС стал мощным символом падения престижа Америки на глобальном Юге, утверждается в публикации The Washington Post. Десятки стран выразили заинтересованность в присоединении в знак разочарования «мировым порядком, основанным на правилах», которые США, похоже, игнорируют, когда считают нужным. Послания Путина на эту тему успешно уловили настроения многих стран, пишет газета. «Россия рассматривает БРИКС как часть авангарда построения нового мирового порядка», – заявила исполнительный директор Южноафриканского института международных отношений Элизабет Сидиропулос в разговоре с изданием.
Аналогичную позицию излагает The New York Times: БРИКС является самой мощной и представительной структурой для создания нового мирового порядка. В этом контексте Путин представляет боевые действия на Украине как «острие разрушения старого мирового порядка и помощь в построении нового», говорится в публикации. При этом Китай является главным соперником США, а Россия и Иран подвергаются жестким западным санкциям. Три страны надеются представить более сплоченный блок для противостояния Западу, также пишет NYT.
Россия стремится убедить страны БРИКС создать альтернативную платформу для международных платежей, которая будет защищена от западных санкций, пишет Reuters. При этом отмечается, что внутри объединения существует много разногласий. У Китая и Индии – основных покупателей российской нефти – сложные отношения, напряженностью отличаются также связи между арабскими странами и Ираном.
Сотрудничество стран БРИКС усилило голоса стран Глобального Юга, пишет китайское издание The Paper. Профессор Фуданьского университета Чжу Цзецзинь в разговоре журналистом газеты заявил, что расширение обогащает механизм сотрудничества между развивающимися странами. Что касается сферы финансового сотрудничества, мировое сообщество обеспокоено тем, сможет ли саммит в Казани успешно запустить международную платежную систему БРИКС, независимую от доллара США, отмечается в публикации. Научный сотрудник Шанхайского университета международных исследований Юань Сюнь назвал этот вопрос «приоритетом в повестке саммита», отметив, что для России он актуален в обеспечении безопасности доходов от экспорта энергии.