Глава Австрии не стал поручать создание правительства победившим правопопулистам

По итогам выборов 29 сентября второе место после АПС заняла правящая Народная партия, получившая поддержку 26,2% избирателей. Из всех политических сил только в Народной партии сочли возможной коалицию с АПС. При этом действующий канцлер Нехаммер говорил, что пойдет на сотрудничество с АПС, если Кикля вообще не допустят в правительство.