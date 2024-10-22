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Глава Австрии не стал поручать создание правительства победившим правопопулистам

Ведомости

Президент Австрии Александер Ван дер Беллен поручил сформировать новую правительственную коалицию канцлеру Карлу Нехаммеру, чья Народная партия стала второй на выборах в парламент. Об этом пишет газета Süddeutsche Zeitung.

29 сентября в стране прошли парламентские выборы, на которых победила правопопулистская Австрийская партия свободы (АПС), набравшая 29,1% голосов. Ее члены выступают за жесткие меры в области миграции, а также не поддерживают антироссийские санкции. По словам президента страны, лидер победившей АПС Герберт Кикль не смог найти партнеров для будущей коалиции.

Действующий канцлер и глава Народной партии Карл Нехаммер должен немедленно начать переговоры с Социал-демократической партией, заявил Ван дер Беллен на пресс-конференции в Вене. Другие партийные лидеры сообщили президенту, что они не хотят править вместе с АПС «из соображений демократии и верховенства закона», пишет Süddeutsche Zeitung.

По итогам выборов 29 сентября второе место после АПС заняла правящая Народная партия, получившая поддержку 26,2% избирателей. Из всех политических сил только в Народной партии сочли возможной коалицию с АПС. При этом действующий канцлер Нехаммер говорил, что пойдет на сотрудничество с АПС, если Кикля вообще не допустят в правительство.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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