Глава Австрии не стал поручать создание правительства победившим правопопулистам
Президент Австрии Александер Ван дер Беллен поручил сформировать новую правительственную коалицию канцлеру Карлу Нехаммеру, чья Народная партия стала второй на выборах в парламент. Об этом пишет газета Süddeutsche Zeitung.
29 сентября в стране прошли парламентские выборы, на которых победила правопопулистская Австрийская партия свободы (АПС), набравшая 29,1% голосов. Ее члены выступают за жесткие меры в области миграции, а также не поддерживают антироссийские санкции. По словам президента страны, лидер победившей АПС Герберт Кикль не смог найти партнеров для будущей коалиции.
Действующий канцлер и глава Народной партии Карл Нехаммер должен немедленно начать переговоры с Социал-демократической партией, заявил Ван дер Беллен на пресс-конференции в Вене. Другие партийные лидеры сообщили президенту, что они не хотят править вместе с АПС «из соображений демократии и верховенства закона», пишет Süddeutsche Zeitung.
По итогам выборов 29 сентября второе место после АПС заняла правящая Народная партия, получившая поддержку 26,2% избирателей. Из всех политических сил только в Народной партии сочли возможной коалицию с АПС. При этом действующий канцлер Нехаммер говорил, что пойдет на сотрудничество с АПС, если Кикля вообще не допустят в правительство.