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Байден предложил «политически» отправить Трампа за решетку

Ведомости

Президент США Джо Байден в ходе посещения предвыборного штаба демократической партии в Нью-Гэмпшире призвал «политически» отправить за решетку кандидата-республиканца Дональда Трампа. Запись опубликована на YouTube-канале Sky News.

«Мы должны посадить его за решетку, политически посадить его. Закрыть его, вот, что мы должны сделать», – заявил Байден.

Выборы президента США состоятся 5 ноября. Кандидатом от демократов после выхода из гонки действующего президента Байдена стала вице-президент Камала Харрис. Ее главным соперником на выборах является экс-президент Трамп. В Forbes подсчитали, что Харрис поддерживают больше публичных миллиардеров, нежели Трампа. По данным журнала, в настоящий момент 79 миллиардеров поддерживают демократа и 50 – республиканца. При этом публично не поддержали ни одного кандидата Уоррен Баффетт, Марк Цукерберг, Стив Балмер, Сергей Брин, Джефф Безос и Билл Гейтс.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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