Байден предложил «политически» отправить Трампа за решетку

Выборы президента США состоятся 5 ноября. Кандидатом от демократов после выхода из гонки действующего президента Байдена стала вице-президент Камала Харрис. Ее главным соперником на выборах является экс-президент Трамп. В Forbes подсчитали, что Харрис поддерживают больше публичных миллиардеров, нежели Трампа. По данным журнала, в настоящий момент 79 миллиардеров поддерживают демократа и 50 – республиканца. При этом публично не поддержали ни одного кандидата Уоррен Баффетт, Марк Цукерберг, Стив Балмер, Сергей Брин, Джефф Безос и Билл Гейтс.