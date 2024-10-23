Bloomberg: саммит БРИКС стал вызовом усилиям Запада по изоляции России
Участие 32 мировых лидеров и генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша в саммите БРИКС в Казани подчеркивает вызов усилиям Запада по изоляции России в связи с конфликтом на Украине. Об этом пишет агентство Bloomberg.
Агентство отмечает, что саммит стран БРИКС – крупнейшее собрание мировых лидеров в России с начала спецоперации на Украине. Их встреча дает возможность продемонстрировать единство между российским лидером и его коллегами.
Лидер КНР Си Цзиньпин заявил во время встречи на полях саммита, что «глубокая дружба» между Россией и Китаем не изменится на фоне «хаоса» в мире. Премьер-министр Индии Нарендра Моди, в свою очередь, заявил, что его недавние визиты в Россию демонстрируют «тесные и углубляющиеся» отношения двух стран.
Президент РФ Владимир Путин также высоко оценил связи с каждой из стран, назвав Си своим дорогим другом и охарактеризовав российско-китайское сотрудничество как широкое. Российский лидер также заявил о стратегическом партнерстве Москвы с Индией на встрече с Моди.
22 октября в Казани стартовал XVI саммит БРИКС. Он будет состоять из двух частей. Первая – это заседание стран – членов организации, которое будет посвящено теме «Укрепление многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности», что является девизом российского председательства в БРИКС в 2024 г. Вторая часть – заседание в формате «БРИКС плюс/аутрич», темой которого будет «БРИКС и Глобальный Юг – совместное строительство лучшего мира». Встреча Гутерриша и Путина пройдет 24 октября.