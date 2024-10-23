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Bloomberg: саммит БРИКС стал вызовом усилиям Запада по изоляции России

Ведомости

Участие 32 мировых лидеров и генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша в саммите БРИКС в Казани подчеркивает вызов усилиям Запада по изоляции России в связи с конфликтом на Украине. Об этом пишет агентство Bloomberg.

Агентство отмечает, что саммит стран БРИКС – крупнейшее собрание мировых лидеров в России с начала спецоперации на Украине. Их встреча дает возможность продемонстрировать единство между российским лидером и его коллегами.

Лидер КНР Си Цзиньпин заявил во время встречи на полях саммита, что «глубокая дружба» между Россией и Китаем не изменится на фоне «хаоса» в мире. Премьер-министр Индии Нарендра Моди, в свою очередь, заявил, что его недавние визиты в Россию демонстрируют «тесные и углубляющиеся» отношения двух стран.

Президент РФ Владимир Путин также высоко оценил связи с каждой из стран, назвав Си своим дорогим другом и охарактеризовав российско-китайское сотрудничество как широкое. Российский лидер также заявил о стратегическом партнерстве Москвы с Индией на встрече с Моди.

22 октября в Казани стартовал XVI саммит БРИКС. Он будет состоять из двух частей. Первая – это заседание стран – членов организации, которое будет посвящено теме «Укрепление многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности», что является девизом российского председательства в БРИКС в 2024 г. Вторая часть – заседание в формате «БРИКС плюс/аутрич», темой которого будет «БРИКС и Глобальный Юг – совместное строительство лучшего мира». Встреча Гутерриша и Путина пройдет 24 октября.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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