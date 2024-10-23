Выборы президента Белоруссии назначены на 26 января 2025 года

Глава Центральной избирательной комиссии Белоруссии Игорь Карпенко также заявил о полной готовности ведомства к выборам главы республики. Действующий президент Александр Лукашенко о своем решении баллотироваться пока не объявлял. В случае выдвижения это будет его седьмая избирательная кампания.