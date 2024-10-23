Выборы президента Белоруссии назначены на 26 января 2025 года

Выборы президента Белоруссии назначены на 26 января 2025 годаНа последних выборах в августе 2020 года победил Александр Лукашенко с 80,1% голосов
Нижняя палата белорусского парламента анонсировала дату следующих выборов президента страны. Они состоятся 26 января 2025 г., сообщил ЦИК республики.
Прошлые выборы прошли 9 августа 2020 г. На них с результатом в 80,1% голосов победу одержал Александр Лукашенко.
Глава Центральной избирательной комиссии Белоруссии Игорь Карпенко также заявил о полной готовности ведомства к выборам главы республики. Действующий президент Александр Лукашенко о своем решении баллотироваться пока не объявлял. В случае выдвижения это будет его седьмая избирательная кампания.
19 октября телеканал «Первый информационный» передавал заявление Лукашенко относительно выборов в стране. Глава государства отметил, что в этом году предвыборной кампании не будет. По мнению белорусского лидера, это даст возможность провести выборы «чисто и аккуратно».