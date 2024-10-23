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Выборы президента Белоруссии назначены на 26 января 2025 года

На последних выборах в августе 2020 года победил Александр Лукашенко с 80,1% голосов
Ведомости

Нижняя палата белорусского парламента анонсировала дату следующих выборов президента страны. Они состоятся 26 января 2025 г., сообщил ЦИК республики.

Прошлые выборы прошли 9 августа 2020 г. На них с результатом в 80,1% голосов победу одержал Александр Лукашенко.

Глава Центральной избирательной комиссии Белоруссии Игорь Карпенко также заявил о полной готовности ведомства к выборам главы республики. Действующий президент Александр Лукашенко о своем решении баллотироваться пока не объявлял. В случае выдвижения это будет его седьмая избирательная кампания.

19 октября телеканал «Первый информационный» передавал заявление Лукашенко относительно выборов в стране. Глава государства отметил, что в этом году предвыборной кампании не будет. По мнению белорусского лидера, это даст возможность провести выборы «чисто и аккуратно».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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