Белоусов: Россия учтет уязвимости техники НАТО при создании своего вооружения

Белоусов также подчеркнул, что Россия и Белоруссия продолжают укреплять военное сотрудничество, что «особенно важно в условиях открытого давления со стороны коллективного Запада и враждебной деятельности НАТО у границ Союзного государства». Он напомнил, что Североатлантический альянс провел в 2024 г. серию крупнейших со времен холодной войны учений, на которых отрабатывались сценарии полномасштабного конфликта с Россией и ее союзниками, сообщает Минобороны РФ.