Белоусов: Россия учтет уязвимости техники НАТО при создании своего вооружения
«Выявляем ее уязвимые стороны и используем эти особенности при создании нового вооружения», – заявил Белоусов, добавив, что эта работа ведется на системной основе.
Белоусов также подчеркнул, что Россия и Белоруссия продолжают укреплять военное сотрудничество, что «особенно важно в условиях открытого давления со стороны коллективного Запада и враждебной деятельности НАТО у границ Союзного государства». Он напомнил, что Североатлантический альянс провел в 2024 г. серию крупнейших со времен холодной войны учений, на которых отрабатывались сценарии полномасштабного конфликта с Россией и ее союзниками, сообщает Минобороны РФ.
«Стремление нанести максимальный ущерб России может привести к прямому военному столкновению ядерных держав. Мы не можем не реагировать на эти угрозы», – подчеркнул министр.
21 мая начались трехэтапные учения подготовки и применения нестратегического ядерного оружия. В начале мая президент России Владимир Путин сообщил, что Москва предложила Минску принять участие в одном из этапов, поскольку в Белоруссии размещено нестратегическое ядерное оружие. Он подчеркнул, что подобные учения носят регулярный характер. 24 мая президент Белоруссии Александр Лукашенко также заявил, что учения носят рядовой характер. По его словам, Москва и Минск «не делают ничего особенного». Глава Белоруссии подчеркнул, что эти учения станут третьей тренировкой с момента размещения ядерного оружия на территории государства.