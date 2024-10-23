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Белоусов: Россия учтет уязвимости техники НАТО при создании своего вооружения

Ведомости

Россия выявляет уязвимые стороны трофейной техники НАТО и использует это при создании нового вооружения. Об этом заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов в своей речи по итогам заседания коллегии в Минске, пишет ТАСС.

«Выявляем ее уязвимые стороны и используем эти особенности при создании нового вооружения», – заявил Белоусов, добавив, что эта работа ведется на системной основе.

Белоусов также подчеркнул, что Россия и Белоруссия продолжают укреплять военное сотрудничество, что «особенно важно в условиях открытого давления со стороны коллективного Запада и враждебной деятельности НАТО у границ Союзного государства». Он напомнил, что Североатлантический альянс провел в 2024 г. серию крупнейших со времен холодной войны учений, на которых отрабатывались сценарии полномасштабного конфликта с Россией и ее союзниками, сообщает Минобороны РФ.

«Стремление нанести максимальный ущерб России может привести к прямому военному столкновению ядерных держав. Мы не можем не реагировать на эти угрозы», – подчеркнул министр.

21 мая начались трехэтапные учения подготовки и применения нестратегического ядерного оружия. В начале мая президент России Владимир Путин сообщил, что Москва предложила Минску принять участие в одном из этапов, поскольку в Белоруссии размещено нестратегическое ядерное оружие. Он подчеркнул, что подобные учения носят регулярный характер. 24 мая президент Белоруссии Александр Лукашенко также заявил, что учения носят рядовой характер. По его словам, Москва и Минск «не делают ничего особенного». Глава Белоруссии подчеркнул, что эти учения станут третьей тренировкой с момента размещения ядерного оружия на территории государства.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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