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Военнослужащие ВС РФ обнаружили наемников из Британии при взятии Михайловки

Ведомости

Военнослужащие Вооруженных сил России при взятии Михайловки в Донецкой народной республике (ДНР) обнаружили двух наемников из Великобритании в опорном пункте ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ. ВС РФ взяли под контроль Михайловку 13 октября.

«Да, было два военнослужащих из Британии, наемники. Они в этом опорнике так и остались», – рассказал заместитель командира батальона по военно-политической работе капитан Игорь Красильников. По его словам, у военнослужащих были соответствующие нашивки, форма образца НАТО и иностранное вооружение.

В сентябре в Следственном комитете России сообщили, что к уголовной ответственности привлечено уже 785 иностранцев, участвующих в боевых действиях на стороне Украины за вознаграждение. В октябре директор ФСБ Александр Бортников заявил, что численность наемников в интернациональном легионе ВСУ составляет 18 000 человек из 85 государств, включая страны постсоветского пространства.

После начала в феврале 2022 г. специальной военной операции президент Украины Владимир Зеленский объявил о создании интернационального легиона для иностранных добровольцев. Российские власти называют таких военнослужащих наемниками.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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Телефон: +7 495 956-34-58

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