Военнослужащие ВС РФ обнаружили наемников из Британии при взятии Михайловки

«Да, было два военнослужащих из Британии, наемники. Они в этом опорнике так и остались», – рассказал заместитель командира батальона по военно-политической работе капитан Игорь Красильников. По его словам, у военнослужащих были соответствующие нашивки, форма образца НАТО и иностранное вооружение.