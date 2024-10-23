Военнослужащие ВС РФ обнаружили наемников из Британии при взятии Михайловки
Военнослужащие Вооруженных сил России при взятии Михайловки в Донецкой народной республике (ДНР) обнаружили двух наемников из Великобритании в опорном пункте ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ. ВС РФ взяли под контроль Михайловку 13 октября.
«Да, было два военнослужащих из Британии, наемники. Они в этом опорнике так и остались», – рассказал заместитель командира батальона по военно-политической работе капитан Игорь Красильников. По его словам, у военнослужащих были соответствующие нашивки, форма образца НАТО и иностранное вооружение.
В сентябре в Следственном комитете России сообщили, что к уголовной ответственности привлечено уже 785 иностранцев, участвующих в боевых действиях на стороне Украины за вознаграждение. В октябре директор ФСБ Александр Бортников заявил, что численность наемников в интернациональном легионе ВСУ составляет 18 000 человек из 85 государств, включая страны постсоветского пространства.
После начала в феврале 2022 г. специальной военной операции президент Украины Владимир Зеленский объявил о создании интернационального легиона для иностранных добровольцев. Российские власти называют таких военнослужащих наемниками.