НАТО не готов пригласить Украину в альянс
НАТО не готов предоставить Киеву членство или приглашение в альянс. Об этом заявила постоянный представитель США при НАТО Джулианн Смит в интервью газете Politico.
«На сегодняшний день альянс не достиг той точки, когда он был бы готов предложить Украине членство или приглашение», – подчеркнула Смит.
Смит также сказала, что не уверена, что «ограничение закупок только в ЕС» позволит Украине «получить помощь в кратчайшие сроки».
16 октября президент Украины Владимир Зеленский представил Верховной раде «план победы». Было озвучено пять пунктов, среди которых: приглашение Украины в НАТО до завершения конфликта, укрепление обороны страны, а также размещение «комплексного неядерного стратегического пакета сдерживания». Данный план также был представлен западным партнерам Киева.
17 октября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Зеленский пытается формализовать присутствие НАТО на Украине, а «план победы» он связал с намерением США воевать против России до последнего украинца.