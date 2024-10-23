В Кремле опровергли сообщения о «расколе» в БРИКС
Сообщения о «расколе» в БРИКС не соответствует действительности, в объединении никто не сотрудничает против кого-то, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
22 октября Bloomberg сообщил, что Индия на данный момент якобы выступает против дальнейшего расширения БРИКС в пользу предоставления другим государствам статуса «стран – партнеров БРИКС» без права голоса, поскольку не хочет, чтобы объединение превратилось в антиамериканскую организацию, в которой доминировали бы Китай и Россия.
«Это тоже не так <...>. В БРИКС никто не сотрудничает против кого-то, все сотрудничают ради своих собственных национальных интересов», – сказал Песков (цитата по ТАСС).
Все проекты БРИКС в сфере экономики, финансов и потенциальных совместных инвестиционных платформ делаются, добавил он, проводятся в интересах стран-участниц, а не «в качестве альтернативы каким-то другим существующим платформам».
22 октября в Казани стартовал XVI саммит БРИКС. Он состоит из двух частей. Первая – это заседание стран – членов организации, посвященное теме «Укрепление многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности», что является девизом российского председательства в БРИКС в 2024 г. Вторая часть – заседание в формате «БРИКС плюс/аутрич», темой которого будет «БРИКС и Глобальный Юг – совместное строительство лучшего мира».
На саммите ожидается присутствие 36 делегаций от стран и шести – от международных организаций. Из них 22 делегации будут представлены на высшем уровне.
С этого года к пяти основным странам БРИКС – Бразилии, России, Индии, Китаю и ЮАР – присоединились Египет, Иран, ОАЭ и Эфиопия. В 2024 г. в БРИКС председательствует Россия.