СФ одобрил распространение «дачной амнистии» на хозяйственные постройки
Совет Федерации одобрил законопроект о распространении «дачной амнистии» на хозяйственные постройки. Об этом сообщается в Telegram-канале СФ.
Инициативой предлагается распространить упрощенные правила государственной регистрации на вспомогательные объекты недвижимости, которые используются на дачных участках для бытовых нужд: сараи, бани, погреба, колодцы, летние кухни и т. д.
Основным условием для их регистрации в рамках «дачной амнистии» является их государственный учет или техническая инвентаризация до 1 января 2013 г. На самовольные постройки закон распространяться не будет.
Упрощенный порядок также будет действовать для домов блокированной застройки, построенных до 14 мая 1998 г., если их количество в одном ряду не превышает двух.
В середине февраля президент России Владимир Путин подписал закон о продлении «дачной амнистии» для общих построек СНТ до 2031 г.
«Дачной амнистией» называют принятый в 2006 г. закон, позволяющий зарегистрировать в упрощенном порядке жилые и садовые дома, а также строения на садовых земельных наделах.