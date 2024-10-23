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СФ одобрил распространение «дачной амнистии» на хозяйственные постройки

Ведомости

Совет Федерации одобрил законопроект о распространении «дачной амнистии» на хозяйственные постройки. Об этом сообщается в Telegram-канале СФ.

Инициативой предлагается распространить упрощенные правила государственной регистрации на вспомогательные объекты недвижимости, которые используются на дачных участках для бытовых нужд: сараи, бани, погреба, колодцы, летние кухни и т. д.

Основным условием для их регистрации в рамках «дачной амнистии» является их государственный учет или техническая инвентаризация до 1 января 2013 г. На самовольные постройки закон распространяться не будет.

Упрощенный порядок также будет действовать для домов блокированной застройки, построенных до 14 мая 1998 г., если их количество в одном ряду не превышает двух.

В середине февраля президент России Владимир Путин подписал закон о продлении «дачной амнистии» для общих построек СНТ до 2031 г.

«Дачной амнистией» называют принятый в 2006 г. закон, позволяющий зарегистрировать в упрощенном порядке жилые и садовые дома, а также строения на садовых земельных наделах.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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