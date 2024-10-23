Совет Федерации одобрил закон о повышении минимального размера оплаты труда

С 2025 г. минимальный размер оплаты труда определен как 48% от медианной зарплаты за 2023 г. Согласно заявлению главы Минтруда Антона Котякова, это необходимо для удержания опережающих темпов роста МРОТа в соответствии с указом президента. По данным Росстата, медианная зарплата в стране за предыдущий год составила 46 751 руб.