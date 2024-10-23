Совет Федерации одобрил закон о повышении минимального размера оплаты труда
Совет Федерации одобрил закон об установлении минимального размера оплаты труда в 22 440 руб. Указ вступит в силу с 1 января 2025 г., передает ТАСС.
Накануне этот документ поддержала Госдума, а также профильные комитеты СФ. В настоящий момент МРОТ составляет 19 242 руб. в месяц. По словам члена социального комитета Совета Федерации Наталии Косихиной, благодаря новой поправке появится возможность повысить зарплаты 4,2 млн российских граждан.
МРОТ – сумма денежных средств, которую сотруднику обязаны выплатить на любой работе при официальном оформлении. Размер устанавливается без учета НДФЛ, следовательно, работник получит на руки на 13% меньше назначенного оклада.
С 2025 г. минимальный размер оплаты труда определен как 48% от медианной зарплаты за 2023 г. Согласно заявлению главы Минтруда Антона Котякова, это необходимо для удержания опережающих темпов роста МРОТа в соответствии с указом президента. По данным Росстата, медианная зарплата в стране за предыдущий год составила 46 751 руб.
17 октября «Ведомости» писали об изменениях в уплате некоторых видов налогов. Госдума приняла в первом чтении законопроект, предусматривающий изменения в системе уплаты акцизов, госпошлин и страховых взносов, НДПИ и налога на прибыль.