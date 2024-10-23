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Совет Федерации одобрил закон о повышении минимального размера оплаты труда

Ведомости

Совет Федерации одобрил закон об установлении минимального размера оплаты труда в 22 440 руб. Указ вступит в силу с 1 января 2025 г., передает ТАСС.

Накануне этот документ поддержала Госдума, а также профильные комитеты СФ. В настоящий момент МРОТ составляет 19 242 руб. в месяц. По словам члена социального комитета Совета Федерации Наталии Косихиной, благодаря новой поправке появится возможность повысить зарплаты 4,2 млн российских граждан.

МРОТ – сумма денежных средств, которую сотруднику обязаны выплатить на любой работе при официальном оформлении. Размер устанавливается без учета НДФЛ, следовательно, работник получит на руки на 13% меньше назначенного оклада.

С 2025 г. минимальный размер оплаты труда определен как 48% от медианной зарплаты за 2023 г. Согласно заявлению главы Минтруда Антона Котякова, это необходимо для удержания опережающих темпов роста МРОТа в соответствии с указом президента. По данным Росстата, медианная зарплата в стране за предыдущий год составила 46 751 руб.

17 октября «Ведомости» писали об изменениях в уплате некоторых видов налогов. Госдума приняла в первом чтении законопроект, предусматривающий изменения в системе уплаты акцизов, госпошлин и страховых взносов, НДПИ и налога на прибыль.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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