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Дума одобрила в первом чтении изменения по уплате некоторых видов налогов

Ведомости

Госдума приняла в первом чтении законопроект, предусматривающий изменения в системе уплаты акцизов, госпошлин и страховых взносов, НДПИ и налога на прибыль, следует из карточки законопроекта в думской базе.

Законопроект внесло правительство РФ. В частности, уточняются размер и порядок уплаты госпошлины за государственную регистрацию права общей долевой собственности владельцев инвестиционных паев на недвижимое имущество. Государственная пошлина за регистрацию договора аренды недвижимости увеличивается в два раза, она составит 4000 руб. для физлиц и 44 000 руб. для юрлиц. Законопроектом предлагается увеличить с 15 до 20% ставку по налогу на прибыль организаций по доходам в виде процентов по государственным и муниципальным ценным бумагам и обращающимся облигациям отечественных организаций.

Также уточняется налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ). В частности, уточняются условия отмены применения «нижнего порога» налоговой ставки по этому налогу для участков недр, запасы которых впервые поставлены на государственный баланс запасов полезных ископаемых после 1 января 2024 г. Также проектом закона вносятся изменения ставок акцизов на этиловый спирт, спиртосодержащую продукцию, алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта свыше 18%, сидр, пуаре, медовуху и пиво, установленные на 2025 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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