Дума одобрила в первом чтении изменения по уплате некоторых видов налогов

Законопроект внесло правительство РФ. В частности, уточняются размер и порядок уплаты госпошлины за государственную регистрацию права общей долевой собственности владельцев инвестиционных паев на недвижимое имущество. Государственная пошлина за регистрацию договора аренды недвижимости увеличивается в два раза, она составит 4000 руб. для физлиц и 44 000 руб. для юрлиц. Законопроектом предлагается увеличить с 15 до 20% ставку по налогу на прибыль организаций по доходам в виде процентов по государственным и муниципальным ценным бумагам и обращающимся облигациям отечественных организаций.