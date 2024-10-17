Дума одобрила в первом чтении изменения по уплате некоторых видов налогов
Госдума приняла в первом чтении законопроект, предусматривающий изменения в системе уплаты акцизов, госпошлин и страховых взносов, НДПИ и налога на прибыль, следует из карточки законопроекта в думской базе.
Законопроект внесло правительство РФ. В частности, уточняются размер и порядок уплаты госпошлины за государственную регистрацию права общей долевой собственности владельцев инвестиционных паев на недвижимое имущество. Государственная пошлина за регистрацию договора аренды недвижимости увеличивается в два раза, она составит 4000 руб. для физлиц и 44 000 руб. для юрлиц. Законопроектом предлагается увеличить с 15 до 20% ставку по налогу на прибыль организаций по доходам в виде процентов по государственным и муниципальным ценным бумагам и обращающимся облигациям отечественных организаций.
Также уточняется налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ). В частности, уточняются условия отмены применения «нижнего порога» налоговой ставки по этому налогу для участков недр, запасы которых впервые поставлены на государственный баланс запасов полезных ископаемых после 1 января 2024 г. Также проектом закона вносятся изменения ставок акцизов на этиловый спирт, спиртосодержащую продукцию, алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта свыше 18%, сидр, пуаре, медовуху и пиво, установленные на 2025 г.