Дума одобрила в первом чтении повышение МРОТа с 2025 года
Госдума приняла в первом чтении законопроект о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) с 1 января 2025 г. до 22 440 руб. в месяц, следует из карточки законопроекта в думской базе. Сейчас МРОТ составляет 19 242 руб.
Законопроект в Госдуму внесло правительство РФ. Со следующего года установлена норма о соотношении между МРОТом и медианной заработной платой не менее 48%. Как указывается в пояснительной записке, реализация положений законопроекта будет способствовать обеспечению повышения заработной платы около 4,2 млн работников. Медианная заработная плата за 2023 г., по данным Росстата, составляет 46 751 руб.
24 сентября премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что с 2025 г. МРОТ будет увеличен более чем на 16,5%. По словам главы кабмина, расходы Фонда пенсионного и социального страхования будут увеличены, что позволит и дальше предоставлять пенсии, компенсации и выплаты по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, а также выплаты семьям с детьми. В бюджете фонда предусмотрены средства на материнский капитал, а также на единое пособие по рождению и воспитанию ребенка для родителей с низкими доходами. Также запланированы расходы на индексацию страховых пенсий, включающую в себя в том числе и выплаты работающим пенсионерам.
Со следующего года в России планируют вернуться к старой методике расчета, действовавшей вплоть до 1 января 2023 г., и определять МРОТ, ориентируясь на медианную зарплату – показатель, который делит всех работающих на две равные части (50% получают выше этого уровня, 50% – ниже).