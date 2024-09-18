МРОТ 2024-2025: что это, сколько составляет и на что влияет

МРОТ 2024-2025: что это, сколько составляет и на что влияетУстановленные минимумы оплаты труда и ответственность работодателя
Минимальный размер оплаты труда, или МРОТ – это законодательно установленная нижняя планка вознаграждения работников за трудовую деятельность на полной ставке. Он должен быть не ниже величины прожиточного минимума (утверждается до 1 июля текущего года) трудоспособного населения по РФ в целом. Также МРОТ учитывается при расчете пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и родам и т.п.
В 2024 г. МРОТ в России составляет 19 242 руб. в месяц. Выплачивать сотруднику зарплату ниже этой суммы нельзя, даже если у работодателя возникли серьезные финансовые трудности.
Со следующего года в России планируют вернуться к старой методике расчета, действовавшей вплоть до 1 января 2023 г., и определять МРОТ, ориентируясь на медианную зарплату – показатель, который делит всех работающих на две равные части (50% получают выше этого уровня, 50% ниже). Соотношение минимального размера оплаты труда и медианной заработной платы будет установлено в размере не ниже 48%. То есть, если медианная зарплата составляет 50 000 руб. в месяц, то минимальная заработная плата должна быть не меньше 24 000 руб. В 2025 г. Минтруд РФ предложил повысить минимальный размер оплаты труда до 22 440 руб. Рост показателя составит порядка 16,6%.
Минимальная заработная плата в регионах России
Субъекты РФ не могут устанавливать местный МРОТ меньше федерального значения, но имеют право добавлять дополнительные коэффициенты. В 2023 г. президент России Владимир Путин поручил правительству в особом порядке повысить в стране уровень минимального размера оплаты труда с опережением роста инфляции и среднемесячной зарплаты.
Размер минимальной заработной платы в регионах также не может быть ниже МРОТ, определенного федеральным законом.
На 2024 г. в субъектах РФ действуют следующие минимальные ставки заработной платы:
Москва – 29 389 руб.;
Московская область – 21 000 руб.;
Санкт-Петербург – 25 000 руб.;
Ленинградская область – 20 125 руб.;
Республика Башкортостан – 20 339 руб.й;
Краснодарский край – 20 204,1 руб;
Ставропольский край – 22 740 руб.;
Калининградская область – 20 000 руб.;
Кемеровская область – 22 992 руб.;
Ростовская область – 23 090,4 руб.;
остальные регионы России –19 242 руб.
Что не входит в МРОТ
При определении минимального размера оплаты труда учитываются только тарифная ставка (должностной оклад) и ежемесячные выплаты компенсационного и стимулирующего характера, установленные системами оплаты труда. А вот надбавки и премии, выплаты за особые условия или результаты труда и другие поощрительные выплаты в МРОТ не входят. То есть в минимальную заработную плату не включаются:
оплата сверхурочной, ночной работы, работы в выходные и праздники;
«северные» надбавки и районные коэффициенты;
зарплата внутренних совместителей (ее выплачивают по отдельному трудовому договору);
доплата за совмещение должностей;
выплаты, которые не являются элементом оплаты труда, поскольку носят социальный, а не стимулирующий характер (к ним могут отнести, к примеру, премии к праздникам);
выплаты, которые регион запретил включать в расчет «минималки».
Таким образом, МРОТ – это минимальная планка для тарифной части зарплаты, к которой затем могут добавляться различные доплаты и надбавки.
Как рассчитывается МРОТ
С 2023 по 2024 гг., согласно федеральному закону «О минимальном размере оплаты труда», МРОТ исчисляется исходя из темпа его роста, превышающего на три процентных пункта темп роста величины прожиточного минимума трудоспособного населения РФ.
Минимальный размер оплаты труда утверждается правительством на основе прогнозных параметров уровня инфляции, роста реальных денежных доходов населения и других макроэкономических показателей. Проект федерального закона об установлении МРОТ на очередной год проходит обсуждение с Российской трехсторонней комиссией по регулированию социально-трудовых отношений в порядке, предусмотренном трудовым законодательством.
Проект федерального закона об установлении МРОТ на очередной год проходит обсуждение с Российской трехсторонней комиссией по регулированию социально-трудовых отношений в порядке, предусмотренном трудовым законодательством.
Установление минимального размера оплаты труда для работающих на территории России граждан регламентируется статьей 133.1 ТК РФ. Размер МРОТ в каждом регионе рассчитывается с учетом социально-экономических условий и величины прожиточного минимума трудоспособного населения в этом субъекте и не может быть ниже минимального размера оплаты труда. Субъекты РФ не могут устанавливать местный МРОТ меньше федерального значения, но имеют право добавлять дополнительные коэффициенты.
Как менялся МРОТ за последние 10 лет
За последнее десятилетие минимальный размер оплаты труда в России вырос с 5 554 руб. в месяц в 2014 г. до 19 242 руб. в 2024 г.
В 2015 г. МРОТ составлял 5 965 руб. В 2016-м менялся дважды: на начало года минимальный размер оплаты труда достиг 6 204 руб., а в июле был повышен до 7 500 руб. Следующие изменения произошли спустя два года, в июле 2017 г., когда он был увеличен до 7 800 руб. С января 2018 г. значение МРОТ увеличилось до 9 489 руб., а с мая – до 11 163 руб. Далее повышения были незначительными: в 2019 г. – 11 280 руб., в 2020 г. – 12 130 руб., в 2021 г. – 12 792 руб. В 2022 г. МРОТ снова менялся дважды. 1 января он достиг отметки 13 890 руб, а с 1 июня вырос до 15 279 руб. В 2023 г. составил 16 242 руб. Таким образом за 10 лет МРОТ в России вырос на 13 688 руб. или 246,5% от значения 2014 г.
МРОТ и его влияние на разные выплаты
МРОТ влияет на размер некоторых выплат по трудовому договору. Если по итогам месяца у сотрудника, оформленного на полную ставку, зарплата выходит ниже минимальной, работодатель обязан довести ее до необходимого уровня. Ежегодное увеличение МРОТ влияет на рост оплаты труда низкооплачиваемых категорий работников – например, начинающих специалистов без опыта. При этом МРОТ устанавливает минимальную зарплату до уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ). То есть в реальных деньгах наемный работник получит оплату за свой труд на 13% меньше.
Также МРОТ влияет на размер выплат в случае временной нетрудоспособности или болезни работника. Если он проболел целый месяц, выплаты по больничному не могут быть ниже минимального размера оплаты труда, вне зависимости от его стажа.
Пособия по беременности и родам также рассчитываются исходя из МРОТ: в случае, если женщина не имела заработка в расчетном периоде или же средний заработок был ниже федерального МРОТ.
При расчете отпускных также учитывается МРОТ. Они не могут быть ниже суммы, которую сотрудник получает в среднем за месяц работы. Если по каким-либо причинам у работника получается меньше минимальной суммы, работодатель должен доплатить до уровня МРОТ.
На размер суточных, которые работодатель выплачивает сотруднику во время служебной командировки, также влияет МРОТ. Они не могут быть ниже минимального размера оплаты труда в день.
Что делать, если зарплата ниже МРОТ
Трудовым законодательством допускается установление окладов, как составной части вознаграждения, в размере ниже минимального размера оплаты труда при условии, что их зарплата будет не меньше установленного федеральным законом минимума. Это означает, что работодатель может установить оклад ниже МРОТ, если при этом общая зарплата сотрудника за вычетом этого оклада будет равняться или превышать МРОТ. Например, если минимальный размер оплаты труда составляет 20 000 руб. в месяц, работодатель может установить оклад в размере 16 000 руб. при условии, что остальная часть зарплаты составит не менее 4 000 руб.
Сумма меньше, чем составляет МРОТ может быть выплачена работнику в том случае, если были произведены вычеты или иные обязательные отчисления, например, страховка, профсоюзные взносы и т.п., либо имеется задолженность по выплате алиментов (по исполнительному листу может быть списано до 70% заработной платы).
В случае невыполнения работодателем обязательств обратиться для защиты своих прав можно в трудовую инспекцию. Для этого необходимо составить заявление с обоснованиями и доводами о нарушении трудовых прав сотрудника работодателем, и приложить все документы, фиксирующие этот факт. Заявление составляется в двух экземплярах, один из которых будет передан в инспекцию. Все необходимые документы можно запросить у работодателя на основании письменного заявления. Предоставить документы он обязан в течение трех дней.
Наказания и ответственность для работодателя при нарушении МРОТ
Работодатели, которые не соблюдают установленные законом требования к оплате труда, могут быть привлечены к административной ответственности в соответствии со ст. 5.27 КоАП РФ. Если при работе на полную ставку, зарплата не достигает минимально допустимого уровня и это не ошибка бухгалтерии, значит работодатель намеренно нарушает законодательство. За выплату сотрудникам зарплаты ниже МРОТ установлены штрафы: для ИП назначат в размере от 1 000 до 5 000 руб., а для организаций – от 30 000 до 50 000 руб.