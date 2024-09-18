МРОТ 2024-2025: что это, сколько составляет и на что влияет

В 2015 г. МРОТ составлял 5 965 руб. В 2016-м менялся дважды: на начало года минимальный размер оплаты труда достиг 6 204 руб., а в июле был повышен до 7 500 руб. Следующие изменения произошли спустя два года, в июле 2017 г., когда он был увеличен до 7 800 руб. С января 2018 г. значение МРОТ увеличилось до 9 489 руб., а с мая – до 11 163 руб. Далее повышения были незначительными: в 2019 г. – 11 280 руб., в 2020 г. – 12 130 руб., в 2021 г. – 12 792 руб. В 2022 г. МРОТ снова менялся дважды. 1 января он достиг отметки 13 890 руб, а с 1 июня вырос до 15 279 руб. В 2023 г. составил 16 242 руб. Таким образом за 10 лет МРОТ в России вырос на 13 688 руб. или 246,5% от значения 2014 г.