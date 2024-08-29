В нацпроект «Кадры» включат двукратное повышение МРОТа к 2030 году

О том, что в России будет создан новый нацпроект «Кадры», президент России Владимир Путин сообщил 29 февраля в ходе послания Федеральному собранию. По его словам, в 2030 г. в стране будет 8,3 млн граждан в возрасте от 20 до 24 лет, а в 2035 г. – уже 9,7 млн и важно, чтобы эти «сегодняшние подростки стали профессионалами своего дела». Как поясняла вице-премьер Татьяна Голикова, новый нацпроект призван решать две основные задачи – соотнесение прогнозных потребностей экономики с ее возможностями и качественное изменение инфраструктуры образования.