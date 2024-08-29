Газета
Телеграм
Подкаст
/ Экономика

В нацпроект «Кадры» включат двукратное повышение МРОТа к 2030 году

О его создании Владимир Путин говорил в ходе послания Федеральному собранию
Ведомости

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил включить показатели о двукратном повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) к 2030 г. в национальный проект «Кадры». Об этом сообщается на сайте правительства.

«По итогам обсуждения глава правительства поручил <...> включить в нацпроект показатели о двукратном повышении минимального размера оплаты труда к 2030 г. по сравнению с суммой, установленной на 2023 г.», – говорится в перечне поручений по итогам стратсессии, посвященной нацпроекту «Кадры».

О том, что в России будет создан новый нацпроект «Кадры», президент России Владимир Путин сообщил 29 февраля в ходе послания Федеральному собранию. По его словам, в 2030 г. в стране будет 8,3 млн граждан в возрасте от 20 до 24 лет, а в 2035 г. – уже 9,7 млн и важно, чтобы эти «сегодняшние подростки стали профессионалами своего дела». Как поясняла вице-премьер Татьяна Голикова, новый нацпроект призван решать две основные задачи – соотнесение прогнозных потребностей экономики с ее возможностями и качественное изменение инфраструктуры образования.

Правительство уже завершило формирование нового портфеля национальных проектов на 2025–2030 гг. По поручению Мишустина «Кадры» должны доработать к 1 сентября. В частности, в нацпроект нужно включить показатели о двукратном повышении МРОТа к 2030 г. по сравнению с суммой, установленной на 2023 г. (16 242 руб.). Кроме того, премьер-министр поручил предусмотреть показатели, характеризующие текущую ситуацию с обеспечением кадрами и трудоустройство выпускников по специальности, а также скоординировать системы показателей нацпроектов «Кадры» и «Молодежь и дети».

С 1 января этого года МРОТ вырос на 3000 руб. и составил 19 242 руб. в месяц. О том, что минимальный размер оплаты труда к 2030 г. должен достигнуть 35 000 руб., Путин также говорил в ходе послания Федеральному собранию. Повышение отразится на размере социальных пособий, зарплат в бюджетной сфере и в отраслях экономики. Глава государства поручил правительству увеличивать МРОТ опережающими темпами.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных