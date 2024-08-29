В нацпроект «Кадры» включат двукратное повышение МРОТа к 2030 году

В нацпроект «Кадры» включат двукратное повышение МРОТа к 2030 годуО его создании Владимир Путин говорил в ходе послания Федеральному собранию
Премьер-министр Михаил Мишустин поручил включить показатели о двукратном повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) к 2030 г. в национальный проект «Кадры». Об этом сообщается на сайте правительства.
«По итогам обсуждения глава правительства поручил <...> включить в нацпроект показатели о двукратном повышении минимального размера оплаты труда к 2030 г. по сравнению с суммой, установленной на 2023 г.», – говорится в перечне поручений по итогам стратсессии, посвященной нацпроекту «Кадры».
О том, что в России будет создан новый нацпроект «Кадры», президент России Владимир Путин сообщил 29 февраля в ходе послания Федеральному собранию. По его словам, в 2030 г. в стране будет 8,3 млн граждан в возрасте от 20 до 24 лет, а в 2035 г. – уже 9,7 млн и важно, чтобы эти «сегодняшние подростки стали профессионалами своего дела». Как поясняла вице-премьер Татьяна Голикова, новый нацпроект призван решать две основные задачи – соотнесение прогнозных потребностей экономики с ее возможностями и качественное изменение инфраструктуры образования.
Правительство уже завершило формирование нового портфеля национальных проектов на 2025–2030 гг. По поручению Мишустина «Кадры» должны доработать к 1 сентября. В частности, в нацпроект нужно включить показатели о двукратном повышении МРОТа к 2030 г. по сравнению с суммой, установленной на 2023 г. (16 242 руб.). Кроме того, премьер-министр поручил предусмотреть показатели, характеризующие текущую ситуацию с обеспечением кадрами и трудоустройство выпускников по специальности, а также скоординировать системы показателей нацпроектов «Кадры» и «Молодежь и дети».
С 1 января этого года МРОТ вырос на 3000 руб. и составил 19 242 руб. в месяц. О том, что минимальный размер оплаты труда к 2030 г. должен достигнуть 35 000 руб., Путин также говорил в ходе послания Федеральному собранию. Повышение отразится на размере социальных пособий, зарплат в бюджетной сфере и в отраслях экономики. Глава государства поручил правительству увеличивать МРОТ опережающими темпами.