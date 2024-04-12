Голикова раскрыла подробности реализации нового нацпроекта «Кадры»Его главные цели – отслеживать баланс на рынке труда и обновлять образовательную инфраструктуру
Новый национальный проект «Кадры», который заработает с 2025 г., будет решать две основные задачи – соотнесение прогнозных потребностей экономики с ее возможностями и качественное изменение инфраструктуры образования. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова на пленарной сессии «Рынок труда: возможности соискателя и вызовы работодателя» регионального этапа Всероссийской ярмарки трудоустройства.
В рамках проекта правительство будет моделировать будущее состояние рынка труда и отвечать на этот прогноз со стороны образования и подготовки кадров, пояснила она. «Фактически [нацпроект позволит] сделать цифровое соединение, чтобы мы имели возможность быстро реагировать на ситуацию, быстро изменять учебные программы и выстраивать контрольные цифры приема как в высших, так и в средних учебных заведениях, чтобы они соответствовали потребностям рынка труда», – пояснила Голикова.
По ее словам, правительство уже опросило 84 000 предприятий, где заняты 12 млн человек, чтобы определить, на какие профессионально-квалификационные качества запрос наиболее значителен. Именно потребности компаний будут определять параметры нацпроекта «Кадры», подчеркнула вице-премьер.
Кроме того, в его рамках запустят масштабное обновление инфраструктуры образования. «В высшем образовании это продолжение создания инженерных школ, кампусов, ремонт общежитий. В рамках среднего образования это продолжение флагманского проекта «Профессионалитет» с модернизацией соответствующей инфраструктуры тех профессионально-технических училищ и общежитий, которые принимают участие в этом проекте», – рассказала Голикова. Проект «Профессионалитет» предполагает внедрение новых образовательных программ, которые ориентированы на потребности отраслевых рынков труда и конкретных предприятий. Для формирования таких программ создана информационная платформа «Цифровой конструктор компетенций».
Хотя за последние два года из всех доступных источников правительству удалось дополнительно мобилизовать в экономику страны порядка 1 млн человек, ситуация на рынке труда по-прежнему сложная, продолжила она. По состоянию на февраль в России были рекордно низкие показатели безработицы – 2,8%, напомнила вице-премьер. В стране открыто 1,74 млн вакансий, порядка 600 000 из них – это рабочие места на производствах. Только за один год число таких вакансий прибавило 20%, уточнила Голикова.
Это означает, что свободный ресурс на рынке труда расходуется все больше, и к нему следует относиться крайне аккуратно и эффективно, считает она. По предварительным оценкам кабмина, до 2030 г. в экономику необходимо дополнительно привлечь 2,4 млн работников. «При этом мы продолжаем работать над этой цифрой в силу того, что перед страной стоят новые технологические вызовы, новые приоритеты, объявленные президентом страны два грамма послания Федеральному собранию», – уточнила Голикова. К 2030 г. на рынок труда выйдет 3 млн молодых людей в возрасте 15-29 лет, и власти должны использовать это «окно возможностей» и подготовить именно тех специалистов, которые будут востребованы, заключила она.
Кадровый голод – это одна из проблем, которая мешает развитию бизнеса многих компаний, согласился с ней президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин, также выступавший на сессии. Причем дефицит характерен для всех отраслей и для большинства профессиональных групп. Хотя структура спроса на труд меняется достаточно быстро, бизнес ожидает, что работники со средним профессиональным образованием будут востребованы еще долго, отметил он.
Чтобы решить проблему дефицита кадров, нужно не только «заводить» в экономику новую рабочую силу, но и повышать производительность труда, в том числе квалификацию сотрудников. Очень важно, чтобы эта глобальная задача решалась в рамках национального проекта «Кадры», считает Шохин. Особое внимание, по его мнению, следует уделить совершенствованию системы высшего и среднего профессионального образования, в том числе бесшовного перехода выпускников на рабочие места.
Вместе с тем важно и активнее задействовать резервы трудовых ресурсов, продолжил президент РСПП. Для этого необходимо повышать гибкость трудового законодательства, расширять нестандартные формы устройства сотрудников, такие как платформенная занятость: сейчас в Госдуме готовится законопроект, который позволит это сделать, отметил Шохин. Весной 2024 г. власти вернулись к доработке этого документа, которое началось больше года назад, писали «Ведомости». Рабочая группа, в которой участвуют эксперты, представители бизнеса и Минтруда, подготовила его новую версию: она предполагает разрешение споров через новый орган – совет цифровых платформ, а также право площадок штрафовать занятого за ненадлежащее исполнение заказа и устанавливать обязательные требования к работе.
О запуске нового нацпроекта «Кадры» объявил президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию в феврале 2024 г. Он позволит укрепить связку всех уровней образования – от школы до вуза, которые должны работать на общий результат, пояснял президент. Путин обратился к руководителям предприятий, научных и медицинских центров, чтобы они включались в систему профориентации и приглашали к себе школьников, чтобы те могли знакомиться с разными специальностями.
На необходимость запуска отдельного нацпроекта для решения проблем занятости еще в начале года обращали внимание в РСПП. Меры по развитию рынка труда, которые фигурируют в нацпроекте «Демография», недостаточны, отмечал Шохин. Уже запущенные федеральные проекты «Профессионалитет» и «Передовые инженерные школы» могли бы войти в периметр нового нацпроекта, посвященного занятости, предполагал он.