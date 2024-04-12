Голикова раскрыла подробности реализации нового нацпроекта «Кадры»

Это означает, что свободный ресурс на рынке труда расходуется все больше, и к нему следует относиться крайне аккуратно и эффективно, считает она. По предварительным оценкам кабмина, до 2030 г. в экономику необходимо дополнительно привлечь 2,4 млн работников. «При этом мы продолжаем работать над этой цифрой в силу того, что перед страной стоят новые технологические вызовы, новые приоритеты, объявленные президентом страны два грамма послания Федеральному собранию», – уточнила Голикова. К 2030 г. на рынок труда выйдет 3 млн молодых людей в возрасте 15-29 лет, и власти должны использовать это «окно возможностей» и подготовить именно тех специалистов, которые будут востребованы, заключила она.