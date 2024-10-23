Лукашенко рассказал об отношении Путина к потерям из-за спецоперации
Президент РФ Владимир Путин жалеет о тех потерях, которыми сопровождается проведение специальной военной операции на Украине. Об этом заявил глава Белоруссии Александр Лукашенко в интервью журналисту BBC Стивену Розенбергу на полях саммита БРИКС в Казани.
«В этом конфликте разные ситуации бывают, кто-то наступает, кто-то обороняется. И одна, и вторая сторона несут большие потери. Сожалеет об этом Путин или нет? Конечно, сожалеет, он же живой человек», – сказал Лукашенко (цитата по «БелТА»).
На вопрос журналиста, жалеет ли Путин, что принял решение о проведении спецоперации, президент Белоруссии ответил, что эту тему они не обсуждали.
«Я не просто убежден, я это знаю: Путин твердо считает, что он прав», – добавил Лукашенко.
О начале спецоперации на Украине Путин объявил 24 февраля 2022 г. По его словам, она необходима для защиты населения от киевского режима, а также для денацификации и демилитаризации соседней страны. В ходе боевых действий российские войска взяли под контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Осенью 2022 г. территории вошли в состав России по итогам референдумов, результаты которых Украина не признает. Новый виток эскалации произошел 6 августа 2024 г., когда украинские войска вторглись в Курскую область, где продолжают бои с ВС РФ по настоящий день.